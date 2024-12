Największe kinowe klapy finansowe 2024. Borderlands, Megalopolis i Kraven Łowca

fot. materiały prasowe

2024 to przewrotny rok, który poza ciekawymi i lubianymi tytułami, przyniósł także druzgocące klapy finansowe. Znaczna część tych produkcji poszczycić się mogła pokaźnym budżetem i sporym potencjałem marketingowym. Niestety na nic się to zdało, gdy przyszedł czas rozliczeń. Głośne i mocno reklamowane filmy odniosły ostatecznie równie bolesne porażki na polu finansowym, jak mniej znane tytuły.

Winą za takie scenariusze można obarczać różne aspekty – od nieefektywnych prób nawiązywania więzi z potencjalnym widzem, aż po trudne lub niezbyt porywające fabuły. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie przypadki są takie same. I warto przy tym wyzbyć się myśli, że ogromne budżety zawsze przyczyniają się do sukcesów kasowych. Jak widać, mija się to z prawdą.

Skoro 2024 dobiega końca, to idealna pora by podsumować największe porażki finansowe w przemyśle filmowym. W zestawieniu czekają na Was tegoroczne tytuły wraz z informacjami o globalnym box office oraz przeznaczonym na nie budżecie. Wśród nich odnajdziecie zarówno filmy, które miały uchodzić za jedne z ważniejszych tego roku, jak i twory dużo mniej znane.

Największe kinowe klapy finansowe 2024 - lista

To są tytuły, które nie poradził sobie w kinach, ponieważ widzowie nie zdecydowali się na nie wybrać. Oglądaliście? Pamiętajmy, że box office to kwoty zebrane ze sprzedaży biletów do kin, więc z tego dopiero określony procent idzie do kieszeni producentów.

Wyjątkiem na liście można uznać film Ministerstwo Niebezpiecznych Drani, który miał emisje tylko w USA i oczywiście w kinach zaliczył klapę, ale docelowo był to projekt przeznaczony na platformę Prime Video.