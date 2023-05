The Mandalorian - ta scena została usunięta z finału 3. sezonu. Jest zdjęcie jako dowód

Lucasfilm/materiały prasowe

Giancarlo Esposito w serialu The Mandalorian grał Moffa Gideona. Aktor opublikował w mediach społecznościowych kilka zdjęć z planu finału, które sugerują usuniętą scenę. Widzimy na nich, że Gideon wchodzi do komnaty ze zniszczonymi zbiornikami swoich klonów. Tego w ostatnim odcinku nie widzieliśmy. Jedynie powiadomił on Dina, że widział efekt jego działań. Trudno powiedzieć, czy ta scena miała wieść coś więcej do całej historii.

The Mandalorian - zdjęcia z planu

The Mandalorian - zdjęcie z planu finału 3. sezonu

Moff Gideon żyje? Teoria

Od emisji finału fani wciąż dyskutują na temat dość absurdalnej teorii. Otóż jej zwolennicy sądzą, że prawdziwy Moff Gideon żyje, a zginął jego klon. Na czym to opierają? Gideon w pierwszych sezonach miał wąsa, a w 3. serii on i jego klony go nie miały. Stąd założenie, że Gideon, który zginął w finale, to także klon. Przeciwnicy sądzą jednak, że to naciągane i nie ma ku temu żadnych przesłanek.

The Mandalorian - 4. sezon ma gotowe scenariusza, ale nie został oficjalnie ogłoszony.