Wiedźmin – 5. sezon wyjaśni, skąd nowy wygląd Geralta. Zmiana aktora wpisana w fabułę



Lauren S. Hissrich i pozostali twórcy Wiedźmina chcą, by zamiana Henry’ego Cavilla na Liama Hemswortha była częścią fabuły serialu. Informowaliśmy już, że czwarta seria rozpocznie się od wyjaśnienia, dlaczego Geralt wygląda inaczej, podczas gdy wszyscy inni bohaterowie pozostają tacy sami. Według najnowszych doniesień w piątym sezonie twórcy pójdą o krok dalej.

Wiedźmin – 5. sezon wykorzysta zmianę aktora

W 4. sezonie będzie to jedynie kilka scen na początku, ale w piątej serii wątek zmiany wyglądu Geralta ma stać się istotną częścią fabuły. Jak donosi Redanian Intelligence, Liv Andrusier otrzymała większą rolę jako Condwiramurs Tilly – postać znana z książek Sapkowskiego. To czarodziejka, onejromantka i śniąca, czyli specjalistka od badania i interpretacji snów. W powieści Pani Jeziora zostaje zaproszona przez dorosłą Nimue do wspólnych badań nad legendą Ciri. Wiele z tego, co ukazano, to właśnie fragmenty snów Condwiramurs, a twórcy serialu mają wpleść ten wątek w piąty sezon. Historia dorosłej Nimue rozgrywa się wiele lat po przygodach Geralta.

Dlatego też w finałowym sezonie ma to stać się pełnoprawnym wątkiem, który potrwa dłużej niż jeden odcinek. Zgodnie z planami, będzie to powiązane z dalszym wyjaśnieniem zmiany wyglądu Geralta z Rivii.



Wcześniej Redanian Intelligence podawało, że zobaczymy wyjaśnienie w pierwszej scenie 4. sezonu Wiedźmina. Pojawi się w niej fragment książki Chrzest ognia, w którym Stribog (w tej roli Clive Russell) opowiada legendy o Geralcie i jego towarzyszach grupce dzieci, wśród których jest Nimue. Padnie wtedy sugestia, że istnieje wiele wersji tych opowieści – a co za tym idzie, także różne interpretacje wyglądu bohaterów.

Na razie tyle wiadomo z doniesień Redanian Intelligence. Czekamy na dalsze informacje. Wciąż nie wiadomo, kiedy zadebiutuje 4. sezon Wiedźmina, ale ze względu na trwające już prace nad piątą i ostatnią serią, istnieje szansa, że tym razem nie trzeba będzie czekać aż tak długo.