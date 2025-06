Kto zagra nową Czarną Panterę w MCU? Faworyt odpowiada na plotki: powiedziałby „tak”

Fot. Materiały prasowe

Po śmierci T’Challi rolę Czarnej Pantery w MCU przejęła Shuri, czyli siostra superbohatera. Pojawiły się jednak doniesienia, że nie na długo. Ponoć kolejna postać jest w kolejce do przejęcia tytułu. Wiele osób uważa, że będzie to syn T’Challi, którego już wprowadzono do MCU. Pozostaje jednak pytanie, kto zagra jego starszą wersję. Większość insiderów wskazuje na Damsona Idrisa.

Czarna Pantera - Damson Idris odpowiada na plotki

Nic dziwnego, że aktor został bezpośrednio spytany o te plotki castingowe w rozmowie z rozmowie z Craigiem Melvinem z Today. Aktor żartobliwie odpowiedział „tak-nie” na pytanie, czy rozmawiał z Marvel Studios w sprawie dołączenia do obsady Czarnej Pantery 3. Melvin zapewnił, że jego odpowiedź oznacza „tak”, a Idris dodał „ale może oznaczać nie”. Jest więc jasne, że nie chciał nic potwierdzać, ale też niczemu zaprzeczać.

Ma to sens biorąc pod uwagę fakt, że nawet gdyby rzeczywiście dostał tę rolę, Marvel prawdopodobnie nie chciałby informować o tym jeszcze fanów. Co ciekawe jednak na pytanie, czy przyjąłby rolę Czarnej Pantery, gdyby mu ją zaproponowano, Damson Idris zdecydowanie odpowiedział „tak”. Możemy więc być pewni, że jeśli studio się do niego odezwie, aktor się zgodzi.

Warto również przypomnieć, że w listopadzie 2024 roku Denzel Washington wygadał się, że biorą go pod uwagę do roli w 3. części Czarnej Pantery. W trakcie rozmowy o Gladiatorze II stwierdził, że Ryan Coogler „pisał dla niego rolę”, co reżyser później potwierdził.

