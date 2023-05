Gwiezdne Wojny - kiedy Palpatine został uczniem Dartha Plagueisa? Książka ujawnia

Lucasfilm/materiały prasowe

Jakiś czas temu do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych trafiła kanoniczna książka Star Wars: Timelines, w której można znaleźć wiele ciekawostek i różnych danych. Tam podano między innymi, ile lat miał Palpatine w poszczególnych epizodach. Dowiadujemy się też, kiedy Palpatine został uczniem Dartha Plagueisa.

Darth Plagueis to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w uniwersum Star Wars. Przypomnijmy, że w filmowym świecie mentor Palpatine'a został po raz pierwszy wspomniany w produkcji Zemsta Sithów z 2005 roku, w której późniejszy Imperator tłumaczył Anakinowi Skywalkerowi, w jaki sposób jego dawny mistrz korzystał z Mocy w celu stwarzania życia i chronienia innych przed śmiercią. Z innych materiałów wiemy, że Plagueis był uczniem Dartha Tenebrousa i mistrzem Dartha Sidiousa (Palpatine'a) - ten ostatni miał go koniec końców zabić w trakcie snu.

Dzięki książce Kristin Baver, Jasona Fry'a, Cole'a Hortona, Amy Richau i Claytona Sandella, przeszłość Palpatine'a odsłania przed nami kolejną tajemnicę. Dostajemy wskazówki, że Darth Plagueis przybył na Naboo, gdy Palpatine był jeszcze nastolatkiem. W innej powieści Legends Darth Plagueis ustalono, że Hego Damask był alter ego Plagueisa. Dlatego Darth Plagueis mógł działać na Naboo już od 65 BBY. Gdyby tak było, to Palpatine miał około 19 lat, gdy spotkał Plagueisa. Powieść Jamesa Luceno o Tarkinie również zgadza się z tym, że Darth Plagueis zwerbował Palpatine'a, gdy ten miał 19 lat. Tarkin miał 20 lat, gdy poznał Palpatine'a. Podczas jednej z ich pierwszych wymian zdań, Palpatine wspomniał o "nauczycielu".

Disney

Jak długo Palpatine trenował ze swoim mistrzem zanim go zabił? Star Wars: Timelines podaje, że Palpatine dołączył do Senatu w 52 BBY. Wychodzi na to, że Sidious trenował go na Sitha przez 13 lat, zanim Palpatine został politykiem. Darth Plagueis wciąż żył, gdy Palpatine dołączył do Senatu, jednak zmarł na długo przed wydarzeniami z Mrocznego Widma. Dokładna data nie jest znana, ale doszło do tego między tymi dwoma okresami.