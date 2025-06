Cobra Kai - Hilary Swank z Karate Kid 4 mogła pojawić. Wiemy, dlaczego nie wyszło

fot. materiały prasowe

Josh Heald, Jon Hurwitz oraz Hayden Schlossberg w nowej rozmowie z Entertainment Weekly ujawnili, że najbardziej żałują tego, iż nie udało im się sprowadzić do Cobra Kai postaci granej przez Hilary Swank (Karate Kid 4). Okazuje się, że mieli pomysł, skontaktowali się z jej przedstawicielami, ale nigdy nie doszło do spotkania z aktorką. Na wczesnym etapie grzecznie im odmówiono i przedstawiono powody.

Cobra Kai bez Hilary Swank

– Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami aktorki na początku planowania finałowego sezonu, by sprawdzić, czy istnieje szansa, że się pojawi. Mieliśmy pomysł, jak wprowadzić ją do historii, nie zobowiązując jej do udziału we wszystkich 10 odcinkach. Miało to być coś w stylu wątku na jeden czy dwa odcinki – podobnie jak zrobiliśmy z Elizabeth Shue, gdy Ali powróciła w ważnym momencie fabuły i miała wpływ na istotną relację.

Jej przedstawiciele szybko i z szacunkiem odmówili – nigdy nie doszło do bezpośredniej rozmowy z Hilary Swank.

– Nie mieliśmy okazji spotkać się z nią i pokazać jej naszego podejścia – tak jak zawsze to robiliśmy, gdy sprowadzaliśmy postaci z poprzednich części serii. Obecnie jest w takim momencie życia, że nie interesował jej taki występ – niedawno urodziła dzieci. Prawdopodobnie pracowała też nad jakąś produkcją, więc z szacunkiem podziękowano nam już na etapie samego pomysłu spotkania. Nie chciała, byśmy poświęcali czas na przelot i prezentację koncepcji, ponieważ wtedy nie była gotowa, by wrócić do tej roli.

Twórcy jednak nie tracą optymizmu. Twierdzą, że wraz z rozwojem uniwersum zawsze jest szansa, by wykorzystać postać graną przez Hilary Swank w ciekawej i ważnej historii. Nie chcieli jednak jeszcze zdradzić, jakie nowe seriale planują.