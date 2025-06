fot. materiały prasowe

Pojawiły się pierwsze recenzje filmu 28 lat później w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy są praktycznie jednogłośnie zachwyceni. W chwili pisania tego artykułu opublikowano 90 recenzji, z czego 94% jest pozytywna. 85 osób uznało ją za Świeżą, a tylko 5 za Zgniłą. To świetny wynik, choć na dokładną średnią ocen musimy jeszcze zaczekać.

Przede wszystkim jednak z pierwszych recenzji wynika, że film jest jeszcze lepszy niż 28 dni później. Choć sequel jest opisywany jako bardziej krwawy i brutalny, krytycy zapowiadają również głęboką, poruszającą i ludzką historię. Wielu zwrotów akcji nie da się przewidzieć, a oryginalne rozwiązania zaczynają się w scenariuszu, a kończą na sposobie kręcenia i montażu.

Zazwyczaj szukamy pełnej adrenaliny rozrywki, by znaleźć katharsis. Ekscytujący reboot Danny'ego Boyle'a oferuje także oświecenie — Peter Debruge, Variety.

Poniżej opisaliśmy dla Was szczegółowo, co recenzenci sądzą o 28 lat później.

28 lat później – zalety

Czy film 28 lat później dorównuje oryginałowi? Wielu krytyków uważa, że nie tylko jest równie dobry, ale także pod wieloma względami lepszy – dziwniejszy, mroczniejszy i jeszcze bardziej krwawy. Bill Bria z Discussing Film stwierdził nawet, że to jeden z najlepszych filmów 2025 roku. Ponoć to świetny sequel, który nie opiera się desperacko na nostalgii i stoi na własnych nogach.

W trakcie seansu ani razu nie przyszło mi do głowy, że to cyniczna próba powrotu do sprawdzonego materiału ze względów komercyjnych. Zamiast tego czułem, że twórcy wrócili do historii, której alegoryczny komentarz do dzisiejszego ponurego krajobrazu politycznego wydaje się bardziej aktualny niż kiedykolwiek — David Rooney, The Hollywood Reporter.

Jak wypada strona wizualna? Twórcy mieli bardzo jasną wizję tego, czego chcą. Momentami produkcja jest bardzo stylizowana, co dla części widzów może wydać się zbyt przerysowane, jednak większość krytyków zgadza się, że film prezentuje się pięknie. Podjęto wiele niekonwencjonalnych wyborów i eksperymentalnych technik przy kręceniu, co nadaje mu oryginalności. Siddhant Adlakha z Inverse wspomniał, że sceny, w których strzały przebijają skórę Zarażonych, mogłyby być współczesnym potomkiem słynnych kul z Matrixa.

Trainspotting Dynamiczny montaż, nakładanie obrazów jeden na drugi, wstawianie starych klipów filmowych i kilka sztuczek z kamerą nadały produkcji napędu, którego można oczekiwać po horrorze stworzonym przez reżysera— Aaron Neuwirth, We Live Entertainment.

Co ciekawe, choć cała obsada jest chwalona, większość recenzentów uważa, że najlepszy występ dał Alfie Williams, dla którego był to debiut w filmie fabularnym. Młody aktor nie miał problemu z tym, by dotrzymać kroku weteranom z branży i zrobił ogromne wrażenie na pierwszych widzach. Na pewno więc warto mieć na niego oko.

28 lat później – wady

A czy są jakieś wady? Nie da się ukryć, że więcej tu zachwytów niż narzekań, ale znalazło się kilka minusów. Część krytyków uważa, że połączenie horroru i historii obyczajowej nie zawsze wychodzi spójnie, na czym cierpi tempo filmu. Pojawiło się nawet stwierdzenie, że seans może się dłużyć.

Według wielu krytyków – chociażby Kaitlyn Booth z portalu Bleeding Cool, który specjalizuje się w kinie grozy – nie jest to także typowy horror. Powinniśmy się więc spodziewać głębszej historii, która stawia kilka ważnych pytań, zamiast tylko straszyć widza. Dla części osób może być to minus, więc warto wiedzieć, czego się spodziewać przed seansem.

