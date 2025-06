Ta książka pokazuje kulisy współpracy Terry’ego Pratchetta i artysty Paula Kidby’ego

Prószyński i S-ka

Reklama

W przyszłym tygodniu na półki księgarń trafi książka poświęcona jednej z najbardziej znanych serii fantasy, czyli Światowi Dysku; a konkretnie grafikom towarzyszącym serii i współpracy pomiędzy artystami.

Wydawnictwo Prószyński i S-ka, które od lat wydaje w Polsce powieści Terry'ego Pratchetta ze Świata Dysku, zapowiedziało na 26 czerwca premierę książki Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta.

Autorem książki jest Paul Kidby znany jest jako ilustrator dzieł Terry’ego Pratchetta. Rozpoczął współpracę z Terrym w 1992 roku, a od 2002 projektował okładki do powieści o świecie Dysku. Ilustrował również liczne dyskowe publikacje, wśród nich Sztukę świata Dysku, Ostatniego bohatera i kilka innych projektów. W 2023 roku Paul zilustrował książkę Tiffany Obolała. Jak być czarownicą.

Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta - opis i okładka książki

Źródło: Prószyński i S-ka

Pokazać świat Dysku Terry’ego Pratchetta prowadzi czytelników za kulisy zadziwiającej współpracy Terry’ego Pratchetta i artysty Paula Kidby’ego. Demonstruje, w jaki sposób Dysk został powołany do wizualnego życia – od najwcześniejszych szkiców do ostatecznych arcydzieł – i jak Terry i Paul reagowali na zjawiska kultury popularnej, wplatając je w dyskowy krajobraz.

Co prawda Terry był niekwestionowanym źródłem pomysłów, ale przez trzy dekady to Paul dzięki artystycznej sile wyrazu przenosił ludzi, miejsca i kawałki lodożerczego bagażu z wiecznie płodnej wyobraźni Terry’ego do naszego świata.

Pokazać świat Dysku prezentuje również obrazy, których nie mogliśmy zobaczyć – wczesne projekty okładek wielkich nienapisanych powieści. To wyjątkowe przedstawienie jednego z wielkich literackich związków twórczych, wypełnione nieznanymi dotychczas grafikami i ich prawdziwymi historiami.