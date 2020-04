The Mandalorian - fałszywy zwiastun 2. sezonu. Żart wywołuje kontrowersje

The Mandalorian doczeka się 2. sezonu na platformie Disney+ już w październiku 2020 roku, zatem fani z wypiekami na twarzy oczekują pierwszych materiałów promujących serial. Fakt ten wykorzystali autorzy kanału IGN w serwisie YouTube, którzy przedstawili fałszywy zwiastun kolejnej serii The Mandalorian tytułując go jako oficjalny materiał Disney+.

Podekscytowani widzowie podchodzący do tego materiału bez wcześniejszego zaglądania w komentarze, mogli poczuć skrajne emocje. W pewnym momencie klip zmienia ton i prezentuje nam... nastoletniego Baby Yodę, który najwyraźniej świętuje Dzień Marihuany. Dzień ten przypada właśnie na 20 kwietnia, zatem właśnie z tej okazji pokuszono się o taki żart. Nie wszystkim się oczywiście spodobał, bo nastawiono wszystkich na oglądanie prawdziwego zwiastuna. Kilku internautów docenia żart, choć wiele także mocno piętnuje takie zachowanie. Jest też wiele komentarzy, które prawdopodobnie zostały napisane jeszcze przed obejrzeniem filmiku, co sprawia wrażenie, że niektórzy uwierzyli w jego prawdziwość. Przestrzegamy jednak, że to tylko żart. O jego poziomie każdy może zdecydować sam: