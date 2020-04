The Mandalorian - Rosario Dawson komentuje plotki o Ahsoce Tano

Najbardziej prestiżowe portale na świecie potwierdzały Rosario Dawson w roli Ahsoki Tano bazując na swoich niezależnych źródłach. Lucasfilm oraz platforma Disney+ nie skomentowały tych doniesień. Miałaby pojawić się w 2. sezonie The Mandalorian.

Sama Rosario Dawson została zapytana przez dziennikarza Variety o to, czy gra Ahsokę Tano. Jej wypowiedź potwierdza prawdziwość doniesień!

Oto jej komentarz:

- To jeszcze nie zostało potwierdzone, ale kiedy to się wydarzy, będę bardzo szczęśliwa. Jestem podekscytowana tym, by to się szybko potwierdziło. Jeśli tak będzie, to tylko dzięki fanom - mówi aktorka.

Wydaje się, że słowa aktorki są jednoznaczne, a jej odnoszenie się do potwierdzenia ma związek z brakiem oficjalnego ogłoszenia castingu ze strony Lucasfilmu i Disney+. Być może chcą zachować tajemnicę, ale gdy sprawa wyciekła do sieci, raczej to nie ma sensu.

Przypomnijmy, że zdjęcia zakończyły się w marcu 2020 roku przed wybuchem pandemii, więc Rosario Dawson już nakręciła swoje sceny.

Do sieci trafiła również nowa plotka ze strony That Hashtag Show, która sugeruje, że Ming-Na Wen powróci jako Fennec Shand. Postać zginęła w pierwszym sezonie, więc jeśli to prawda, w grę wchodzą sceny retrospekcji. Katee Sackhoff, która jest głosem Mandalorianki Bo Katan w Wojnach Klonów stwierdziła w nowym wywiadzie, że bez wahania zgodziłaby się zagrać aktorską wersję swojej postaci.

The Mandalorian - premiera 2. sezonu w październiku 2020 roku.