Młodzi i Film 2025. Poznaliśmy pierwsze konkursowe tytuły

44. Koszaliński Festiwal Debiutów Młodzi i Film powoli zaczyna odkrywać pierwsze karty tegorocznej edycji. Dziś podano, jakie produkcje jury zakwalifikowało do konkursu w kategorii pełnometrażowy debiut dokumentalny. Na liście ostatecznie znalazło się 12 tytułów, które zawalczą o miano najlepszego debiutu. Oto pełna lista:

Bałtyk, reż. Iga Lis

Być jak Mikołaj, reż. Aurelia Frydrych-Zadanowska

Chłopiec, który biegnie, reż. Natalia Siwicka (premiera podczas festiwalu)

Drugi człowiek, reż. Krzysztof Kudelski (premiera podczas festiwalu)

Jestem postacią fikcyjną, reż. Arkadiusz Bartosiak

Miasto, które wyjechało, reż. Natalia Pietsch, Grzegorz Piekarski

Między nami są sytuacje, reż. Michał Szcześniak

My sunnyside, reż. Matylda Kawka

Obczyzna, reż. Piotr Wysocki

Przynoszę ci dzikość, reż. Dyba Lach

To uczucie, reż. Alex Baczyński-Jenkins

Zaufaj mi, reż. Joanna Ratajczak

Czekamy na kolejne tytuły w następujących kategoriach: konkurs pełnometrażowych debiutów fabularnych i konkurs krótkometrażowych debiutów filmowych (fabularnych, dokumentalnych i animowanych).

44. edycja festiwalu odbędzie się w dniach 9–14 czerwca tradycyjnie w Koszalinie. Młodzi filmowcy będą walczyć o statuetkę Jantara. Jak co roku naEKRANIE.pl objęło ten znakomity festiwal swoim patronatem. Na naszych łamach będziecie mogli poznać kandydatów wszystkich kategorii, a także przeczytać o tym, co się dzieje w poszczególne dni festiwalu i na co warto się wybrać.