Top Gun Maverick - nowi piloci na zdjęciach z filmu

Top Gun: Maverick to film, którego bohaterem jest Pete "Maverick" Mitchelle, który po 30 latach w służbie, jest tam, gdzie jego miejsce. Pracuje jako odważny pilot testowy i za wszelką cenę unika awansu, który by go uziemił. Dostaje on rozkazy, by wyszkolić nowych rekrutów do wykonania specjalnej misji, której żaden pilot jeszcze się nie podejmował. Tam też spotyka Roostera, syna jego dawnego przyjaciela Goose'a. Do sieci trafiły zdjęcia wspomnianych wyżej nowych pilotów.

W obsadzie prócz Toma Cruise'a są: Miles Teller, Val Kilmer, Ed Harris oraz Jon Hamm. Joseph Kosinski wyreżyserował na podstawie scenariusza autorstwa Justina Marksa, Erica Warrena Singera oraz Christophera McQuarriego. Reżyser filmu w rozmowie z dziennikarzami Ew.com zdradził, że dla nowych aktorów w obsadzie było wyzwaniem, aby kręcić sceny, kiedy grają latanie samolotami F-18. Tworzono na nich specjalny nacisk, aby odwzorować ciśnienie w powietrzu i poruszanie się z ogromną prędkością. Kokpity wyposażono sześcioma kamerami jakiści IMAX, aby jak najlepiej uchwycić widowiskowe sceny. W rzeczywistości samoloty pilotowane były przez specjalistę z marynarki wojennej. Twórca ujawnia również, że obsada musiała przejść trudne szkolenia, które polegały między innymi na spędzaniu czasu w powietrzu, aby oswoić się z panującymi tam warunkami. Zobaczcie zdjęcia:

Top Gun Maverick - zdjęcie z filmu

Top Gun Maverick - premiera 17 czerwca 2020 roku.