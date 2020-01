Star Trek: Picard - zwiastun kolejnych odcinków. Walki, przygoda i niespodzianki

Star Trek: Picard zapowiada się coraz lepiej po naprawdę dobrym odcinku premierowym. Nowy zwiastun pokazuje sceny z kolejnych odcinków i zapowiada wiele emocjonujących wydarzeń. Nie tylko pokazuje powroty postaci ze starych seriali Star Trek, ale również ciekawe sceny akcji (Picard z szablą?!), nowe postaci i intrygę, która staje się coraz bardziej tajemnicza i ciekawa.

Pod koniec trailera jest interesujące ujęcie... Borga. Cóż może oznaczać pojawienie się takiej postaci w tej historii? Czy nie wygląda on jak aktor grający Datę? Przyjrzyjcie się i dajcie znać w komentarzach.

W jednym z wywiadów Patrick Stewart zdradził również kulisy wybrania psa do roli Numeru 1. Okazuje się, że sam był pomysłodawcą tego, by Picard miał psa. Zabiegał o to, by był to pitbull, ponieważ kocha takie psy i sam takowego ma. Prywatnie walczy o to, by Wielka Brytania zniosła zakaz wprowadzania tej rasy na teren kraju, więc osobiście pokazanie takiego pieska było to dla niego ważne.

Star Trek: Picard - emisja w Polsce co tydzień w piątek na platformie Amazon.