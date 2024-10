Rozwiąż zagadkę niczym Indy i wygraj limitowaną konsolę Xbox!

fot. Xbox

Z okazji zaplanowanej na 9 grudnia 2024 premiery gry Indiana Jones i Wielki Krąg, Xbox przygotował specjalną edycję konsoli inspirowaną perypetiami słynnego archeologa.

Od 12 listopada do 6 stycznia w Microsoft Experience Centers w Londynie, Sydney i Nowym Jorku będzie można obejrzeć niesamowitą, świąteczną instalację nawiązującą do najnowszych przygód Indy’ego w grze Indiana Jones i Wielki Krąg. To właśnie tam śmiałkowie będą mogli podjąć wyzwanie i rozwiązać zagadkę, aby wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą główną jest jedyna w swoim rodzaju konsola Xbox.

Jeśli jednak nie będziecie mieli możliwości odwiedzenia centrów Microsoft osobiście, nic straconego! W konkursie będzie można bowiem wciąć udział także poprzez kanały społecznościowe Bethesdy.

fot. Xbox

Tajemnicze pudełko, w którym ukryto konsolę, zostało zaprojektowane na wzór postumentu ze słynnej, pierwszej zagadki, z jaką mierzył się Indy w Poszukiwaczach zaginionej Arki. Zaprojektowanie specjalnej konsoli i kontrolera oraz kryjących je pudełek zajęło ponad 350 godzin pracy, a efekt końcowy wprost tchnie klimatem przygód w niepodrabialnym stylu Indiany Jonesa.

Paramount

Xbox Series X pokryty jest złotem niczym idol z kultowej sceny. Kontroler również zdobi stare złoto, a także skóra nawiązująca do kurtki Indy’ego, a przyciski przypominają kamienie szlachetne. Ten zestaw to prawdziwa gratka dla każdego fana Indy’ego i my z pewnością także spróbujemy swoich sił w tym konkursie!

fot. Xbox