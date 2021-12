Venom 3 powstanie. Czy będzie w MCU? Kevin Feige odpowiada

Fot. Materiały prasowe

Amy Pascal, producentka filmu Spider-Man: Bez drogi do domu z ramienia Sony i zarazem producentka serii Venom oficjalnie ogłosiła, że powstanie Venom 3. Wyjawia, że są na etapie planowania dalszych przygód Venoma, ale podkreśla, że ich skupienie jest na razie na promocji nowych przygód Pajączka.

Venom w MCU?

W momencie, gdy Kevin Feige otwarcie potwierdza, że Venom staje się częścią MCU, ten fakt przestaje być spoilerem. Wiemy, że w scenie po napisach Venoma 2 antybohater zostaje przeniesiony do MCU i ogląda na telewizorze informacje o tym, że nasz Spider-Man to Peter Parker. Co na to szef Marvel Studios?

- Patrzysz na oczywiste komiksowe powiązania pomiędzy Venomem i Spider-Manem, i widzisz, że jest to nierozłączne. Gdy Sony zrobiła swój film o Venomie i sprawdził się on tak dobrze, a rola Toma Hardy'ego momentalnie stała się ikoniczna, wówczas oczywiste stało się pytanie: Jak zaczniemy łączyć te światy?

Spider-Man: Bez drogi do domu - premiera w Polsce już 17 grudnia.

