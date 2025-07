Obsada nowego Nieśmiertelnego powiększa się. Marisa Abela zagra w filmie Chada Stahelskiego

fot. BBC // HBO

Reżyserem nowego Nieśmiertelnego jest Chad Stahelski, twórca trzech części serii John Wick oraz współreżyser pierwszej odsłony. Produkcja będzie rebootem filmu z 1986 roku, która ma pokazać coś nowego w tym rozbudowanym świecie oraz z potencjałem na stworzenie uniwersum. Opracowując projekt twórca inspirował się zarówno filmem z Christopherem Lambertem, jak i serialem. Akcja nowego widowiska ma się rozgrywać m.in. w Hongkongu. Nie podano szczegółów fabuły.

W głównej roli zobaczymy Henry'ego Cavilla. Z kolei w mentora głównego bohatera wcieli się Russell Crowe. Teraz serwis Variety podał, że do obsady dołączyła Marisa Abela, którą można kojarzyć z filmu Szpiedzy. Zagrała również piosenkarkę Amy Winehouse w biograficznym filmie Back to Black. Historia Amy Winehouse. Za rolę w serialu Branża otrzymała nagrodę BAFTA TV.

fot. Kino Świat // Monumental Pictures // Marisa Abela w filmie "Back to Black. Historia Amy Winehouse"

Za scenariusz odpowiada Michael Finch. Według Stahelskiego zdjęcia do filmu mają rozpocząć się we wrześniu 2025 roku w Londynie. Data premiery nie została ustalona, ale reżyser wskazywał na 2027 rok, a nawet 2028 rok.

Nieśmiertelny (1986) - fabuła

Connor MacLeod po stracie długoletniej przyjaciółki postanawia wycofać się z rywalizacji nieśmiertelnych. Jednak upomina się o niego odwieczny wróg - potężny i okrutny Jacob Kell. To on od setek lat kroczy jak cień za Connorem i zabija jego najbliższych mszcząc się za krzywdę z przeszłości. Connor wie, że nadszedł czas ostatniego pojedynku. Postanawia wezwać na pomoc swego ucznia i przyjaciela Duncana MacLeod. Być może to właśnie on będzie musiał zająć miejsce Connora na następne stulecia... [Opis dystrybutora]

Nieśmiertelny z 1986 roku rozpoczął franczyzę, która doczekała się wielu produkcji. Pierwszy film otrzymał aż cztery sequele, a w 1992 roku rozpoczęto serial składający się ostatecznie z sześciu sezonów i posiadający dwa spin-offy.