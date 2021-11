Venom 2 - usunięta scena w sieci. Carnage miał inny plan

fot. materiały prasowe

Usunięta scena z filmu Venom 2: Carnage jest związana z tym, że film trafia w USA do dystrybucji cyfrowej. W niej też widzimy Carnage'a i Shriek. Złoczyńca opowiada nowej towarzyszce o swoim planie zmiany tego świata. Chce dokonać go zasiedlić hybrydami ludzi z symbiontami. Shriek nie wydaje się w pełni przekonana do tej wizji.

Venom 2 - usunięta scena.

Przypomnijmy, że według ekspertów Venom 2 jest uznawany za sukces. Film zebrał na całym świecie 455,2 mln dolarów przy budżecie 110 mln dolarów. Choć wpływy ze sprzedaży biletów do kin nie idą do kieszeni producent w 100% i tak już pokryto koszty inwestycji.

W obsadzie produkcji znaleźli się Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham. Obraz wyreżyserował Andy Serkis.

Venom 2 - film można jeszcze obejrzeć na ekranach polskich kin.