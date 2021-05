Wampiry: Dziedzictwo - premiera telewizyjna serialu na kanale Sci-Fi

źródło: The Cw

Wampiry: Dziedzictwo to popularny serial osadzony w tym samym świecie, co hity Pamiętniki wampirów oraz The Originals. Jest to ich fabularna kontynuacja. Premiera telewizyjna pierwszego sezonu odbędzie się 11 maja 2021 roku o 21:00 na kanale Sci-Fi. Wyemitowane zostaną dwa odcinki. W planach jest emisja co tydzień we wtorek po dwa odcinki od razu po sobie.

Wampiry: Dziedzictwo - o czym serial?

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z poprzednich seriali i skupią się na Hope Mikaelson, córce Klausa, centralnego bohatera The Originals. Jako że jest ona hybrydą, jak jej ojciec, ma w sobie moce wampira, czarownicy oraz wilkołaka, a co za tym idzie też pierwotne instynkty, które musi nauczyć się kontrolować. Temu uczęszcza do szkoły imienia Salvatore'a, której dyrektorem jest Alaric, znany z poprzednich hitów, a wśród uczniów są jego bliźniacze córki, które wychowuje z Caroline (aczkolwiek postać nie pojawia się w serialu). Takim sposobem poznajemy nowe pokolenie czarownic, wampirów i wilkołaków, którzy wspólnie mieszkają, uczą się i dojrzewają.