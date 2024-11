Alien: Earth z dużą zmianą - akcja dzieje się jednak po Prometeuszu. Nowa, krótka zapowiedź serialu

fot. FX

Reklama

W 2025 roku ksenomorf zawita na Ziemię oraz na Disney+. Nowy serial od Noah Hawleya będzie pierwszą produkcją z tego uniwersum skierowaną na mniejszy ekran. Deadline przy okazji ujawnienia nowej zapowiedzi serialu wskazało również istotną zmianę w opisie produkcji. Wcześniej zapowiadano, że serial będzie miał miejsce przed wszystkimi częściami Obcego, co nie wszystkim fanom przypadło do gustu zważywszy na to, że Prometeusz niejako stanowił genezę tej rasy. Deadline podaje jednak, że serial nie będzie się dział w w 2092, czyli na rok przed wydarzeniami z Prometeusza i aż 30 lat przed historią z Obcy - 8. pasażer Nostromo.

Alien: Earth ma oficjalnie dziać się w 2120 roku, a zatem na dwa lata przed tym, jak Ripley spotkała się z ksenomorfem po raz pierwszy i szesnaście lat po ostatniej przygodzie Davida z tym gatunkiem.

Alien: Earth - krótka zapowiedź

W sieci zadebiutował nowy, krótki zwiastun serialu Alien: Earth. Jego główną gwiazdą jest, ponownie, ksenomorf. Chociaż zapowiedź na pierwszy rzut oka wydaje się łudząco podobna do poprzedniej, to po spojrzeniu na tytułowego stwora można zauważyć rozmazane fragmenty dynamicznego montażu. Można w nim wypatrzeć klatki pokazujące krzyczącego człowieka czy jaja ksenomorfa. Jeśli macie pomysły, co jeszcze zostało pokazane, opowiedzcie o nich w komentarzach.

Jest również pierwszy plakat:

fot. materiały prasowe

Alien: Earth – opis fabuły

Wraz ze zwiastunem FX udostępniło oficjalny opis fabuły serialu, w którym potwierdzono, że główną bohaterką będzie młoda kobieta, która odkrywa zupełnie nowe zagrożenie na Ziemi:

Kiedy tajemniczy statek kosmiczny rozbija się na Ziemi, młoda kobieta ( Sydney Chandler ) i grupa różnorodnych żołnierzy dokonują brzemiennego w skutkach odkrycia, które stawia ich twarzą w twarz z największym zagrożeniem na planecie.

W obsadzie poza Chandler znajdują się Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh ​​Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille oraz Moe Bar-El.

Alien: Earth - serial zadebiutuje na Disney+ w 2025 roku.

Najlepsze postaci z serii Obcy [RANKING]