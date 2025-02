fot. Netflix

Co z 4. sezonem netfliksowego hitu Heartstopper? Niestety, przyszłość produkcji nadal jest niepewna. Alice Oseman, autorka komiksów i twórczyni serialu, zaktualizowała status projektu.

Heartstopper - co z 4. sezonem?

Bardzo ciężko pracuje za kulisami, by Heartstopper był kontynuowany – powiedziała Alice Oseman na festiwalu książek dla dzieci w Waterstones. – Rozmowy wciąż trwają i nie mamy jeszcze ostatecznej odpowiedzi, ale jest tyle osób, które robią wszystko, by doszło to do skutku.

Wygląda więc na to, że Alice Oseman robi wszystko, by dostać zielone światło na 4 sezon Heartstoppera, ale na razie Netflix nie zdecydował o dalszych losach serialu. Mimo to, artystka ma nadzieję, że już wkrótce będzie mogła przekazać dobre wieści fanom:

Jesteśmy dobrej myśli i mam nadzieję, że wkrótce będę mogła przekazać wam dobre wieści. Trzymajcie kciuki. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie serialu!

Heartstopper - na jakim etapie jest ostatni tom komiksu?

Alice Oseman obecnie pracuje nad szóstym i ostatnim tomem Heartstoppera. Chciała, by został opublikowany przed emisją 4. sezonu, jeśli taki powstanie. W rozmowie z portalem The Guardian powiedziała, że jest dopiero na pięćdziesiątej stronie, ale wie już, co się wydarzy i jak będą wyglądać wszystkie dialogi, więc zostało jej to, co lubi najbardziej – rysowanie.

Jestem bardzo podekscytowana tym, co stanie się pod koniec tej historii, ale jednocześnie jest to bardzo słodko-gorzkie uczucie. Uważam, że to absolutnie właściwy moment, by to zakończyć. To bardzo smutne, ale prawdziwe.