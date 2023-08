Wojownicze Żółwie Ninja w świecie Minecraft. Zwiastun pokazuje nowe DLC

fot. materiały prasowe

Niedawno informowaliśmy Was, że Wojownicze Żółwie Ninja trafiły do gry Session: Skate Sim w ramach darmowej aktualizacji, ale na tym nie koniec. Sympatyczni, zieloni bohaterowie zawitali również do świata Minecraft, tym razem w ramach płatnego pakietu DLC. Rozszerzenie zawiera postacie Leonardo, Raphaela, Michelangelo i Donatello oraz kilka znanych lokacji, takich jak nowojorskie śródmieście, kanały czy budynek Channel 6. W skład DLC wchodzą też dodatkowe skórki dla bohaterów oraz przedmioty kosmetyczne.

Debiut takiego DLC w tym momencie to oczywiście nie przypadek. Jest to związane z kinową premierą filmu Wojownicze żółwie ninja: Zmutowany chaos, a gracze, którzy zdecydują się na zakup rozszerzenia do Minecrafta otrzymają także cztery skórki inspirowane wyglądem tytułowych bohaterów w tej właśnie produkcji.

Minecraft x Teenage Mutant Ninja Turtles - zwiastun DLC

Film Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos możecie oglądać w polskich kinach od 4 sierpnia.