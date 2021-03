Wolka - zwiastun oraz plakat filmu kryminalnego z Olgą Bołądź

zrzut ekranu

Olga Bołądź zagra główną rolę w filmie kryminalnym Wolka. W opisie prasowym możemy przeczytać, że będzie to produkcja utrzymana w klimacie skandynawskich kryminałów. W obsadzie są także Eryk Lubos, Anna Moskal, Marianna Zydek oraz Jan Cięciara.

Za kamerą filmu stanął Arnie Asgeirsson i wyreżyserował według scenariusza napisanego przez Arnie Asgeirsson i Michała Godzica. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun oraz plakat:

Opis filmu Wolka

Annie zostają ostatnie dni odsiadki, a to oznacza, że nadchodzi czas rozliczyć się z przeszłością. Gdy opuszcza więzienne mury, jej nadrzędnym celem jest odnalezienie Doroty, z którą ma rachunki do wyrównania. Szybko okazuje się, że to nie jest takie proste, a w nowej rzeczywistości może liczyć tylko na siebie. Poszukiwania sprowadzają ją na Islandię, gdzie podając się za przyjaciółkę Doroty, szybko zyskuje zaufanie jej rodziny. Tylko one dwie wiedzą o co toczy się gra. Jak długo potrwa ta sielanka? Jakie mroczne tajemnice kryje w sobie nasza bohaterka i jaki jest prawdziwy cel wizyty? Jedno jest pewne - na tej wyspie nie jest już bezpiecznie.

