Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - tak wygląda nowa mapa Rohanu

Pojawiła się nowa mapa królestwa Rohan z nadchodzącego filmu animowanego Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów. Grafikę możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, jak wam się podoba.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów - nowa mapa Rohanu

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – opis fabuły

Historia rozgrywa się 183 lata przed wydarzeniami z kinowej trylogii. Nagły atak Wulfa, błyskotliwego i bezlitosnego Dunlendinga, który szuka zemsty za śmierć ojca, zmusza Żelaznorękiego i jego lud do stawienia mu czoła w pradawnej twierdzy Hornburg, która w przyszłości będzie nosić nazwę Helmowego Jaru. Héra, córka Helma, w obliczu rosnącego zagrożenia musi stanąć na wysokości zadania, by poprowadzić ludzi do walki z wrogiem chcącym totalnej destrukcji.

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów – premierę wyznaczono na 13 grudnia w kinach.