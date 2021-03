Halo Infinite z nową serią figurek. Zobacz wideo

Microsoft

Plany związane z Halo Infinite były naprawdę ambitne. Miał być to tytuł startowy dla Xbox Series X, który pokaże pełen potencjał tej konsoli. Niestety tak się nie stało, a po rozczarowującym i krytykowanym przez graczy materiale z rozgrywki zdecydowano się na opóźnienie premiery na niesprecyzowany jeszcze termin po to, by grę dopracować. Dla Microsoftu jest to także okazja do dalszego budowania oczekiwań i zainteresowania graczy, przez co co jakiś czas na rynek trafiają kolejne produkty związane z tym tytułem. Tym razem jest to nowa seria figurek od firmy Jazwares.

Figurki mają około 10 cm wysokości i przedstawiają znane postacie z uniwersum. Wśród nich znalazł się oczywiście główny bohater, Master Chief, ale też członkowie Covenant, a nawet… pilot znany ze zwiastunów Infinite. Z ich wyglądem możecie zapoznać się na poniższej reklamie.

https://twitter.com/Halo/status/1370011879788142594

Halo Infinite nie ma jeszcze ustalonej nowej daty premiery.