In the Heights - nowe zwiastuny filmowej adaptacji popularnego musicalu

fot. materiały prasowe

In the Heights to adaptacja nagrodzonego prestiżową nagrodą Tony musicalu, który stworzyli Lin-Manuel Miranda oraz Quiara Alegría Hudes. Warner Bros, które odpowiada za projekt wypuściło dwa nowe zwiastuny promujące film. Materiały możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja opowiada o mieszkańcu Washington Heights, części Manhattanu. Po śmierci babci dziedziczy on zwycięski los na loterię. W obliczu wielomilionowej wygranej postanawia sprzedać swój sklep i wyjechać na Dominikanę. Oryginał opowiadał o trzech dniach z jego życia, gdy nasz bohater żegna się z przyjaciółmi przed podróżą.

W obsadzie produkcji znajdują się Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco i Jimmy Smits. Obraz wyreżyserował Jon M. Chu.

In the Heights - premiera filmu w USA 18 czerwca.