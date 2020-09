Wonder Woman 1984 - data premiery wciąż niepewna. Czy film może trafić na VOD?

Warner Bros.

Nadal nie wiemy, czy Wonder Woman 1984 zgodnie z poprzednimi ustaleniami studia Warner Bros. faktycznie trafi do kin 2 października. Na ostatecznej decyzji w tej materii zaważy szereg czynników, wśród nich wyniki finansowe takich filmów jak Tenet czy Mulan, jak również nowe informacje w kwestii radzenia sobie świata z pandemią koronawirusa. Teraz dowiedzieliśmy się, że na dzień dzisiejszy data premiery produkcji nie została jeszcze przesunięta, przy czym zmiany na tym polu nie są wykluczone.

Tak wynika ze słów Ann Sarnoff, przewodniczącej Warner Bros., którymi podzieliła się w trakcie wywiadu dla portalu Hollywood Reporter. Stwierdziła w nim ona:

Nieustannie szukamy dobrych rozwiązań jeśli chodzi o strategię dla wszystkich naszych filmów - zrobiliśmy już na tym polu naprawdę dużo. Oczywiście kolejna jest Wonder Woman 1984. Jak powiedziałam wcześniej, konkretne produkcje zasługują na to, by pokazać je na wielkim ekranie. W moim przekonaniu ta jest właśnie jedną z nich.

Później Sarnoff została zapytana o to, czy wzorem Mulan film o Amazonce także może trafić na VOD:

Nie. To jest znakomity, kinowy, piękny film. Ma ogromny wpływ na ludzi. Został stworzony z myślą o wielkim ekranie. Jestem dumna z naszego podejścia, choć tak wielu przesuwa teraz daty premier na przyszły rok. Tenet także zasługuje na to, aby pokazywać go w kinach.

Wonder Woman 1984