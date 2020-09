Wonder Woman 1984 - czas trwania filmu ujawniony. Premiera niezagrożona?

Oscar Martinez/Warner Bros.

W chwili obecnej nie mamy jeszcze 100-procentowej pewności, czy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Wonder Woman 1984 faktycznie wejdzie na ekrany kin 2 października. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że premiera produkcji nie zostanie po raz kolejny zmieniona. Pewnym tropem w tej sprawie mogą być lepsze od początkowo zakładanych wyniki finansowe filmów Nowi mutanci w amerykańskim box office i Tenet na rynkach międzynarodowych - studio Warner Bros. z pewnością uwzględni te rezultaty, podejmując ostateczną decyzję.

Jeszcze jedna informacja zdaje się potwierdzać październikową premierę ekranowej opowieści o Amazonce. Instytucja Korea Media Rating Board właśnie zaklasyfikowała produkcję do kategorii wiekowej 12+; z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy więc zakładać, że w USA Wonder Woman 1984 otrzyma kategorię PG-13. Dowiedzieliśmy się także, że czas trwania filmu wynosi dokładnie 150 minut - to 3. najdłuższa odsłona DCEU, dłuższa również o 9 minut od pierwszej części historii.

W wywiadzie dla portalu Screen Rant Gal Gadot odniosła się z kolei do występu Kristen Wiig, ekranowej Cheetah:

Praca z nią była wspaniałym doświadczeniem. Jest zabawna i ma w sobie wielką wrażliwość. Gra antagonistkę, której nie można nie kochać. Zrozumiecie, skąd ta postać pochodzi. Kristen sportretowała ją w intrygujący, czarujący sposób.

W najbliższym czasie powinniśmy spodziewać się jeszcze więcej materiałów promocyjnych nadchodzącej produkcji.

Wonder Woman 1984