Casting The Last of Us znów wzbudza kontrowersje. Internauci nadal się nie pogodzili

fot. HBO

Zostało już tylko kilka miesięcy do premiery 2. sezonu The Last of Us. Mimo z główną bohaterką (Bella Ramsey) zdążyliśmy się już zapoznać, casting nadal wzbudza internetowy szum. Gdy na platformie X pojawiły się zdjęcia porównujące ujęcia z serialu do gry, czara goryczy się przelała. Jednym z głównym zarzutów jest fakt, że do obsady dołączyła Kaitlyn Dever, która wcześniej ubiegała się o rolę Ellie. Teraz ma zagrać Abby, jednak zdaniem użytkowników znacznie bardziej przypomina główną protagonistkę.

The Last of Us - reakcja internautów na casting

Jeden z użytkowników zaznacza, że Ellie w ogóle nie przypomina swojej odpowiedniczki z gry.

- Aktorka gra dobrze, ale nie pasuje do Ellie.

Inny internauta mu wtóruje, podkreślając, że wszystkie postacie w serialu są wizualnie zgodne z grą - z wyjątkiem protagonistki. Podobnych komentarzy nie brakuje, a niektórzy nawet proponują inne aktorki, które powinny były zagrać Ellie. Wśród nich wymieniana jest Cailee Spaeny.

Premiera 2. sezonu jest zaplanowana na kwiecień 2025 roku.

