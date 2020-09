Liga Sprawiedliwości - którym herosem jesteś? QUIZ dla fanów Batmana, Supermana i Wonder Woman

Warner Bros./Tee Public

Liga Sprawiedliwości od jakiegoś czasu jest na popkulturowej tapecie - wszystko za sprawą Zack Snyder's Justice League, wersji produkcji, która w przyszłym roku zadebiutuje na platformie HBO Max. Składa się jednak tak, że na naszej stronie najsłynniejsza drużyna herosów DC w ostatnich dniach gości także z innego powodu: na forum zaobserwowaliśmy powstanie doskonale zorganizowanej grupy Czytelników, którzy konsekwentnie domagają się stworzenia quizu z Batmanem, Supermanem, Wonder Woman i spółką w roli głównej. Nie byliśmy zastraszani czy szantażowani, nikt nie rzucał w nas batarangiem czy lassem prawdy, dlatego zapewniamy, że poniższą zabawę stworzyliśmy z dobroci serca - Wasze życzenie (w granicach rozsądku) jest dla nas rozkazem.

QUIZ pozwoli Wam sprawdzić, jak wiele macie w sobie z Mrocznego Rycerza, Człowieka ze Stali, Amazonki czy Szkarłatnego Sprintera. Domyślamy się, że większość Użytkowników naszego portalu uważa się za Batmana, jednak sprawa na tym polu wcale nie jest taka oczywista. W końcu nie podejrzewamy Was o to, że spędzacie całe noce na murku jednego z pobliskich budynków, zastanawiając się przy okazji nad tym, co Alfred zrobił na kolację. Chyba nikt też nie obrazi się, jeśli zamienimy Was na chwilę w Gal Gadot czy Henry'ego Cavilla...

Dość gadania, czas na Ligę. Koniecznie podzielcie się swoimi wynikami w komentarzach - jesteśmy ciekawi, ilu naszych Czytelników ma wypisaną w dowodzie "Zemstę i Noc".

Liga Sprawiedliwości - którym bohaterem jesteś? QUIZ dla fanów Batmana, Supermana i Wonder Woman

