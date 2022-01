Wonder Woman 3 - kiedy ruszą prace? Długo poczekamy na ten film

fot. Warner Bros.

Gal Gadot udzieliła wywiadu portalowi InStyle. W nim też wyjawiła, że obecnie trwają prace nad scenariuszem Wonder Woman 3. Choć film nie ma jeszcze określonej daty startu zdjęć, według aktorki najprawdopodobniej ruszą na plan za jakieś półtora roku. Oznacza to, że Wonder Woman 3 pojawi się na ekranach nie wcześniej niż w 2024 roku.

Żadnych informacji o fabule nie ujawniono. O Wonder Woman 3 wiemy jedynie, że w obsadzie pojawi się Lynda Carter jako Asteria. Odtwórczyni Wonder Woman z serialu z dawnych lat miała rolę epizodyczną w filmie Wonder Woman 1984.

Gal Gadot jako Kleopatra

W tym samym wywiadzie zapowiada, że superprodukcja historyczna o Kleopatrze ma celebrować jej historię. Chcą pokazać, jaka była seksowna, inteligentna i jak planowała strategiczne.

- Pokażemy, jak wielki wpływ miała i jaki wciąż ma na nasz świat - zapowiada.

Za kamerą stanie Kari Skogland. Nie ma daty startu zdjęć, ale można spekulować, że ten film może ruszyć przed Wonder Woman 3. Oficjalnych informacji o kolejnym projekcie Gal Gadot jednak nie ma.

