Wiemy, ile lat po wydarzeniach z Daredevila rozgrywa się serial Daredevil: Born Again

Wiemy, że Daredevil: Born Again jest powiązany z serialem Daredevil, a fabuła rozgrywa się po wydarzeniach z trzech sezonów hitu Netflixa. Wilson Bethel powraca w obsadzie jako Benjamin "Dex" Poindexter, przedstawiony w trzecim sezonie. Był niestabilnym psychicznie agentem FBI, którego Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) zatrudnił, by udawał Daredevila. W komiksach ta postać znana jest jako złoczyńca o pseudonimie Bullseye, więc fani oczekują, że w Daredevil: Born Again Dex przyjmie tę tożsamość.

Daredevil: Born Again powiązany z Daredevilem

Aktor w rozmowie z Colliderem otwarcie ujawnił, że historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z trzeciego sezonu. Bethel podkreśla, że ponowne wejście w postać po takim czasie było ciekawym doświadczeniem, ponieważ scenarzyści musieli uchwycić jej wewnętrzną ewolucję:

- Historia nie rozgrywa się dzień po wydarzeniach, które wcześniej oglądaliśmy, ale pięć lat później. W teorii są to postacie, które żyły przez pięć lat, więc wszystkie wydarzenia z tego okresu wpłynęły na nie. Nawet jeśli te historie nie są pokazane na ekranie, dodaje to postaciom więcej życia. Dla mnie jako aktora jest to szansa, by wprowadzić na ekran coś z własnych doświadczeń nabytych przez te lata.

Daredevil: Born Again zadebiutuje w marcu 2025 roku na Disney+. Niedługo ruszą prace na planie drugiego sezonu.