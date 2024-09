Ikona X-Men powróci w Avengers: Secret Wars? Nie chodzi o Wolverine'a

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. 20th Century Fox

Avengers: Secret Wars to nadal ogromna zagadka. Nie wiadomo wiele o produkcji MCU, która ma stanowić zwieńczenie kolejnych faz popularnego Kinowego Uniwersum Marvela. Można się za to spodziewać całego mnóstwa bohaterów na wielkim ekranie. Wiele wskazuje na to, że występów gościnnych i tych ze stałej obsady byłoby znacznie więcej od tego, co proponowało Avengers: Koniec gry. Na przestrzeni miesięcy pojawiło się wiele spekulacji odnośnie filmu - względem osób odpowiedzialnych za niego, kwestii złoczyńcy, szczegółów fabularnych, ale też postaci, które powrócą. Wydaje się pewnym, że wróci Hugh Jackman w roli Wolverine'a, którego wariant z ostatniego Deadpool & Wolverine stał się szalenie popularny. Wątpliwe, że Kevin Feige powstrzyma się przed zatrudnieniem tego aktora raz jeszcze.

Okazuje się jednak, że może powrócić jeszcze jedna postać z oryginalnych X-Men, która już raz pojawiła się w MCU.

Ikona X-Men powróci w Avengers: Secret Wars?

Zdaniem MyTimeToShineH, znanego scoopera, którego informacje często się sprawdzały, w Avengers: Secret Wars powróci Patrick Stewart, czyli Profesor X. Powtórzył już on swoją ikoniczną rolę w ramach Doktor Strange w multiwersum obłędu, ale tam wariant jego postaci został brutalnie - według niektórych też bezczelnie - pozbawiony życia. To z kolei ma być jego szansa na ostateczne pożegnanie z ikoniczną rolą zanim pałeczkę przejmie ktoś inny.

