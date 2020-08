X-Men - powstanie kontynuacja kultowego serialu animowanego?

fot. materiały prasowe

X-Men z 1992 roku to jeden z najlepiej ocenianych seriali opartych na komiksach. Stała się kultowa nie tylko wśród młodych widzów, ale także była świetnie oceniana przez dorosłych fanów gatunku. Okazuje się, że Disney poprzez platformę Disney+ chciałby wskrzesić tę produkcję.

Informację potwierdza producent i reżyser tego hitu Larry Houston. Podczas wirtualnego panelu Wizard World wyjawił, że prowadził rozmowy z Disney+ na ten temat. Nie wie jednak, czy projekt na pewno powstanie, bo to oni muszą podjąć decyzję.

Houston jest obecnie częściowo na emeryturze, ale przyznaje, że jeśliby Disney chciał stworzyć nowe przygody X-Menów w tym samym stylu, bez wahania wróciłby do pracy. Sam wyobraża sobie to jako stworzenia odcinka specjalnego lub miniserialu nawiązującego fabularnie do oryginału.

W 2019 roku Houston mówił, że potencjalna kontynuacja miałaby rozgrywać się w miejscu, w którym zakończył serial. Wówczas stworzyliby ją w tym samym stylu wizualnym.