Megalopolis online - premiera w VOD. Gdzie oglądać?

Francis Ford Coppola to legendarny reżyser, którego liczne dzieła przeszły już do historii kinematografii. Do historii przeszedł też jego ostatni, wymarzony film, o którym myślał od wielu dekad, a który zafundował z własnej kieszeni, czyli Megalopolis. Ostatecznie produkcja nie spełniła oczekiwań ani krytyków ani publiczności. W serwisie Rotten Tomatoes może się poszczycić słabym wynikiem w postaci 45% przychylnych recenzji od krytyków i 35% pozytywnych opinii od widzów.

Wokół filmu było też wiele kontrowersji, m.in. w sprawie niewłaściwego zachowania reżysera na planie. Promocji również nie można zaliczyć do udanych z powodu używania w niej obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Megalopolis to również klapa finansowa i jeden z największych zawodów 2024 roku.

Film jest od teraz dostępny w wybranych platformach VOD. Gdzie można go obejrzeć?

Megalopolis - gdzie obejrzeć?

Polsat Box Go - wypożyczenie: 15 zł.

- wypożyczenie: 15 zł. Rakuten - kupno: 34,99 zł (wersja SD i HD), wypożyczenie: 11,99 zł.

- kupno: 34,99 zł (wersja SD i HD), wypożyczenie: 11,99 zł. Nowe Horyzonty VOD - wypożyczenie: 14,90 zł.

Megalopolis - opis fabuły

Konieczność reform w mieście Nowy Rzym jest źródłem konfliktu na szczytach władzy. Genialny architekt Cezar Catalina (Adam Driver) pragnie dla miasta utopijnej, idealistycznej przyszłości. Jego przeciwnik, burmistrz Franklin Cicero (Giancarlo Esposito), jest zwolennikiem kapitalistycznego status quo, które hołduje interesom najbogatszych. Rozdarta między nimi Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), córka burmistrza, będzie musiała wybrać między swoją fascynacją Cezarem a lojalnością wobec ojca. Konflikt zmusi wszystkich do odpowiedzi na odwieczne pytanie - jak powinna wyglądać przyszłość naszego społeczeństwa i całej cywilizacji. [opis dystrybutora]