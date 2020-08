Wojna królów: nadchodzi wielki finał sagi o X-Men

Egmont

Już 12 sierpnia Egmont wyda Wojnę królów - komiks stanowiący zwieńczenie rozpisanej na kilka tomów historii. W Wojnie królów będziemy mogli przeczytać o ostatecznym starciu z Gabrielem Summersem: złym mutantem, który przejął władzę nad galaktycznym Imperium Shi’ar. Powstrzymać mogą go tylko zbuntowani X-Men i dowodzone przez Inhumans Imperium Kree.

Autorami tej pełnej rozmachu historii, kontynuującej wątki z komkksów X-Men: Mordercza geneza, Uncanny X-Men. Powstanie i upadek Imperium Shi’ar oraz Wojna królów. Preludium, są między innymi Dan Abnett, Andy Lanning oraz Christos N. Gage. Rysunki stworzyli: Paul Pelletier , Wellinton Alves, Bong Dazo i inni artyści.

Oto okładka i opis Wojny królów:

Źródło: Egmont

Wielki finał sagi o X-Men i wojnie kosmicznych imperiów! Okrutny i żądny władzy mutant Gabriel Summers urósł w siłę jako cesarz Imperium Shi’ar – największej militarnej potęgi we Wszechświecie. Jego brutalne rządy zdestabilizowały sytuację polityczną w galaktyce i doprowadziły do wybuchu wojny domowej, z której ledwo uszli z życiem zbuntowani X-Men. Powstrzymać go może już tylko Imperium Kree, w którym władzę właśnie przejął królewski ród Inhumans. Jak zakończy się to starcie najpotężniejszych kosmicznych imperiów? Kto obejmie rządy we Wszechświecie?