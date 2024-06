John Malkovich: zasłynął z ról złoczyńców, a teraz zobaczymy go w Polsce w roli lokaja

Reklama

John Malkovich to aktor wyjątkowy, wybitny i niebojący się żadnego gatunku. 7 czerwca zobaczymy go w kinach w filmie Do usług szanownej pani, a dziś możecie przeczytać, dlaczego to nietuzinkowy przykład rodem z Hollywood.

John Malkovich to aktor, który ma na swoim koncie liczne nominacje do prestiżowych nagród (w tym do Oscara), a także spektakularne zwycięstwa – zdobył między innymi Emmy! W związku z tym, że już 7 czerwca 2024 roku na ekranach polskich kin zadebiutuje francuska komedia Do usług szanownej pani, w której artysta ten zagra główną rolę, pomyśleliśmy, że warto przypomnieć, jak potoczyła się jego kariera. Zanim stał się owdowiałym biznesmenem i brytyjskim lokajem pod przykrywką, zasłynął z ról... czarnych charakterów i dziwaków.

fot. Ricardo Vaz Palma (c) Bidibul Productions

John Malkovich: początki kariery

Przygoda z aktorstwem Malkovicha rozpoczęła się nie od ekranu, a od desek teatru – czy też szkolnej podłogi. W liceum zagrał w musicalu Carousel i dużo śpiewał (między innymi w kościele). Przez chwilę studiował aktorstwo, a potem związał się ze Steppenwolf Theatre Company. Wystąpił w kilku sztukach, które musiały zrobić duże wrażenie na krytykach – w końcu dostał kilka nagród, w tym Clarence Derwent Award i Obie. Wreszcie w 1984 roku zadebiutował na Broadwayu rolą Biffa Lomana w sztuce Śmierć komiwojażera. Zaledwie rok później otrzymał drugą nagrodę Obie za Balsam w Gileadzie.

Julia Wieniawa zdradziła mi, że najwięcej o graniu nauczyła się na deskach teatru. Przypomniałam sobie o tym, gdy szukałam informacji na temat Malkovicha. Pomyślałam, że być może to właśnie lata spędzone na doskonaleniu warsztatu w takim środowisku sprawiły, że aktor wszedł na duży ekran już jako całkiem ukształtowany i pewny siebie artysta. Za swoją pierwszą dużą rolę w filmie Miejsca w sercu został nominowany do najbardziej prestiżowej nagrody w świecie filmu – Oscara. A to coś, o czym marzy wielu artystów!

"Teatr – to idealny świat. Prawdziwe życie przypomina bardziej kręcenie filmu: każdego dnia próbujesz wtłoczyć głaz na górę i modlisz się, by cię nie zmiażdżył. Dlatego zawsze czułem się najbardziej jak w domu właśnie w teatrze v było mi dobrze ze sobą, moimi emocjami, współpracownikami i ich emocjami, z tym, jak je wyrażamy. Trudno to znaleźć w prawdziwym życiu" – powiedział aktor w rozmowie z The New York Times.

Fot. Imdb

John Malkovich: nagrody i duży ekran

Jakie role Malkovicha zaimponowały krytykom i Akademii Filmowej? Artysta był dwukrotnie nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy. Najpierw – jak już wspomniałam – za rolę w dramacie obyczajowym Miejsca w sercu, w którym zagrał niewidomego Willa, a później dzięki występowi w filmie Na linii ognia, w którym wcielił się w czarny charakter. Kreacja zabójcy Mitcha Leary’ego zapewniła mu także nominacje do Złotego Globu i nagrody BAFTA.

Kolejnym ważnym występem w dorobku artystycznym Malkovicha jest Kurtz z Jądra ciemności. Ta rola także zapewniła mu nominację do Złotego Globu. Nie można też zapomnieć o Być jak John Malkovich. Dlaczego? To pierwszy aktor, który zdobył większą nagrodę za sportretowanie samego siebie w filmie. Co ciekawe, sam artysta skrytykował pierwszą wersję filmu. Uważał, że jest za długi, nieśmieszny i zbyt przypomina Bergmana. Podzielił się z reżyserem swoimi przemyśleniami. Słusznie jednak uwierzył w Spike'a Jonze i jego talent, ponieważ finalna wersja okazała się świetna. Do Złotego Globu był też nominowany za Śmierć komiwojażera – to ta sama rola, którą zadebiutował na Broadwayu. Dzięki temu występowi zdobył nagrodę Emmy dla Najlepszego aktora drugoplanowego. Inne produkcje, które zapewniły mu uznanie krytyków, to Red (Saturny, Satelity) i Przyjaciele w Queens (Film Independent).

"Obejrzałem film ponownie, tę wersję, która została wyemitowana – i była bardzo dobra. Często reżyserzy chcą wsadzić wszystko do produkcji. Jednak jest jeden film, który wymyślili, drugi, który napisali, a trzeci, który nakręcili. I tak naprawdę żaden z nich nie jest prawdziwy. Liczy się tylko ten, który montujesz: to on istnieje naprawdę. Czasem ludzie chcieliby, by istniały wszystkie te wersje naraz, ale to niemożliwe. Montaż jest ważny i im bardziej z tym walczysz, w tym większe kłopoty się wpędzisz" – aktor w rozmowie z The New York Times o Być jak John Malkovich.

John Malkovich: złole i dziwaki

Malkovich często był doceniany za role czarnych charakterów. Mitch Leary z Na linii ognia – pierwszy antagonista w jego aktorskim portfolio – był mordercą i psychopatą, czującym satysfakcję z gry w kotka i myszkę z rządem. Z kolei Kurtz z Jądra ciemności to postać, która niczym Makbet przeistoczyła się w swoją najmroczniejszą wersję w trakcie trwania opowieści. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kreacji aktorskich Malkovicha. W kolejnego szaleńca wcielił się w Con Air - lot skazańców, a kilka lat temu mogliśmy go podziwiać w sztuce The Infernal Comedy: spowiedź seryjnego mordercy (która była także wystawiana w Polsce) w roli wielokrotnego mordercy kobiet. Nie można też zapomnieć o Niebezpiecznych związkach, w których zagrał cynicznego intryganta i manipulanta, wicehrabiego Sébastiena de Valmonta. Lista jest jeszcze dłuższa! Niektórzy uważają, że wcielanie się w takie postacie wychodzi mu świetnie dzięki oryginalnej urodzie, a inni podkreślają, że każdego złoczyńcę – szaleńca czy zimnokrwistego zabójcę – potrafi odegrać z ogromną charyzmą.

Portfolio Malkovicha nie składa się oczywiście z samych czarnych charakterów. W filmie Myszy i ludzie zagrał Lenny'ego Smalla, człowieka o wielkim sercu. Jego wzruszający występ podbił serca wielu widzów. Wystąpił także w komediach romantycznych, takich jak Queens Logic i Piękny obiekt pożądania. We wspomnianym Być jak John Malkovich musiał wcielić się w samego siebie, jednak w surrealistycznym i przewrotnym klimacie. Za to w filmie Do usług szanownej pani zagrał owdowiałego biznesmena, który postanowił udawać lokaja i zacząć w ten sposób nowe życie. Kolejny wzruszający, a nie przerażający występ, który warto wymienić, to Śmierć komiwojażera. Jego portfolio jest naprawdę różnorodne i bogate, a nie wygląda na to, by Malkovich chciał przejść na emeryturę.

Żeby być aktorem, jakaś część ciebie musi pozostać dzieckiem. To jest tak proste, jak wtedy, gdy mój dziadek spędzał czas ze mną, albo tak, jak ja teraz spędzam czas z moimi dziećmi i wnukami. Wszystko było robione w pewnym sensie dla zabawy i nie było do końca prawdziwe.

fot. Warner Bros.

John Malkovich: relacje z Polską

Co ciekawe, Malkovich dużo czasu spędził w naszym kraju i żywi względem niego ciepłe uczucia. Kręcił tu Króla olch przez około cztery miesiące i Dolinę Bogów. Aktor pojawił się na 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie, by przedstawić swój film Dominion. W rozmowie z lokalnym portalem przyznał, że urzekł go Wrocław i chętnie by w nim zamieszkał. Odwiedził go dzięki pracy na planie A Winter's Journey i spektaklowi The Infernal Comedy: Spowiedź seryjnego mordercy. We Wrocławiu kręcił także Podróż zimową.

"Czy jest w Polsce coś, co mnie zaskoczyło? Nieszczególnie. Zawsze mi się tu podobało. Mam bardzo dobre wspomnienia. Piękne krajobrazy! Odwiedziłem duże miasta - Warszawę, Katowice, Wrocław... A gdy kręciłem Króla olch, spędziłem też trochę czasu na wsi. Jest sporo wartościowych rzeczy w polskiej kulturze. Polski design! Pamiętam, jak w ubiegłym roku minąłem pewne muzeum we Wrocławiu, nie pamiętam nazwy, ale było zamknięte. Mieli tam na przykład fantastyczną wystawę ubrań z czasów Związku Radzieckiego. Dzisiejsza wizyta w Muzeum Tadeusza Kantora też była fantastyczna, jak odkrycie zupełnie nowego świata" - powiedział aktor w rozmowie z Interią.

Można powiedzieć, że Malkovich wspinaczkę po aktorstwie rozpoczął od... szczytu. W końcu już za swoją pierwszą dużą rolę został nominowany do najbardziej prestiżowej nagrody w świecie filmu. A później udało mu się utrzymać tę wysokość. W Hollywood co jakiś czas wschodzą i spadają różne gwiazdy, a kariera wielu osób kończy się równie szybko, jak zaczyna. Dlatego tak ważne jest dobieranie odpowiednich ról. Malkovichowi się to udało. Zdołał zebrać naprawdę interesujące i różnorodne projekty w swoim portfolio, od kultowych hitów po niezależne filmy.