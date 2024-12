Beetlejuice Beetlejuice online w popularnej platformie. Gdzie obejrzeć w streamingu?

fot. Warner Bros. Discovery

Beetlejuice Beetlejuice już dostępny online! 6 grudnia odbyła się premiera filmu Tima Burtona na popularnej platformie streamingowej Max. Oczekiwany sequel klasyka gatunku można teraz oglądać w ramach subskrypcji serwisu. Premiera online nastąpiła trzy miesiące po debiucie produkcji w kinach.

Beetlejuice Beetlejuice - sukces w box office

Powrót Tima Burtona do tych bohaterów okazał się sukcesem. Beetlejuice Beetlejuice osiągnął znakomite wyniki komercyjne, zarabiając w box office 451,1 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 100 mln dolarów. Twórcy nie tylko pokryli koszty produkcji, ale również wygenerowali znaczny zysk. Do tego należy doliczyć jeszcze przychody z serwisów VOD, w których w ubiegłym miesiącu można było zakupić dostęp do cyfrowej wersji filmu.

Beetlejuice Beetlejuice - opis fabuły

Po nieoczekiwanej tragedii w rodzinie, trzy pokolenie rodziny Deetzów powracają do domu w Winter River. Życie Lydii zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej buntownicza córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu i portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Szykują się kłopoty w obu światach. To tylko kwestia czasu aż ktoś wypowie trzy razy imię Beetlejuice i demon powróci, siejąc chaos.