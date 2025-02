Pierwsze reakcje na Mickey 17. To może być nowy, ponadczasowy klasyk science fiction

fot. materiały prasowe

Reklama

Joon-ho Bong kilka lat temu przeszedł do historii, kiedy wraz z filmem Parasite otrzymał Oscara za Najlepszy film, co przedtem nie miało miejsca w historii Amerykańskiej Akademii Filmowej jeśli chodzi o produkcje nieanglojęzyczne. Parasite podbiło nie tylko serca krytyków, ale i publiczności, a nowi fani nie mogli się doczekać kolejnego filmu spod ręki tego reżysera.

W Londynie odbyła się już premiera nadchodzącego filmu science fiction Mickey 17 z Robertem Pattinsonem. Produkcja pojawi się też podczas Berlin Film Festival. Następnie premiera w Korei Południowej, ojczystym kraju Joon-ho Bonga odbędzie się 28 lutego 2025 roku. Na świecie film trafi do kin 7 marca 2025 roku. W Polsce ukaże się tydzień później, czyli 14 marca 2025 roku.

Kto ma cameo w Kapitan Ameryka 4?

Pierwsze reakcje na Mickey 17

Natomiast w sieci pojawiły się pierwsze reakcje na film. W trakcie produkcji fani wyrażali zaniepokojenie, ponieważ wydawało się, że Warner Bros. próbuje wpływać na całokształt i maczać palce w zmianie oryginalnego pomysłu, co skutkowało przesunięciem daty premiery w czasie. To jednak ostatecznie mogło nie dojść do skutku, ponieważ pierwsze reakcje są bardzo pozytywne.

Adam McKay z nominowanym do Oscara Nie patrz w górę powiedział, że Mickey 17 to "idealna alegoria dla piekielnego stopnia kapitalizmu, w którym się znajdujemy." Na film zdecydowanie warto jest poczekać. Chwalone są występy Roberta Pattinsona wcielającego się w różne wersje Mickey'ego. Zdaniem IndieWire, Joon-ho Bong "nadal wie, jak robić bardzo dobre filmy." Fandango nazywa produkcję niesamowitą, która "w drugiej połowie staje się czymś jeszcze lepszym i potężniejszym w swoim przekazie." Krytycy są zdania, że to bardzo udana produkcja, która jest szalenie potrzebna w dzisiejszych czasach. Jeden z nich stwierdził, że Mark Ruffalo "odgrywa najlepszego Trumpa naszej generacji."

Oto nowy plakat Śnieżki

Mickey 17 - o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się misja, która jest zbyt niebezpieczna - a nawet samobójcza - załoga zwraca się do Mickeya. Po śmierci jednego Mickeya, nowe ciało zostaje stworzone z nienaruszoną większością jego wspomnień. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją objął.

W obsadzie są Robert Pattinson, Naomi Ackie, Steven Yeun oraz Toni Collette. Z kolei Mark Ruffalo ma wcielić się w "paskudnego dyktatora, faszystę i narcyza".

Filmy science fiction 2024 - ranking najlepszych i najgorszych tytułów