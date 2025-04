Kiedy Daredevil stał się mroczny i brutalny w komiksach?

Reklama

W czasie gdy Daredevil: Odrodzenie podbija Disney+, a my dostajemy kolejne świetne odcinki, warto wrócić do korzeni i sprawdzić skąd tak właściwie bierze się ten mroczny klimat Diabła z Hell’s Kitchen i kto stoi za jego sukcesem.

Opisałem już 34 lata przygód Matta Murdocka, które pokazały nam zarówno pierwsze sukcesy, jak i pierwsze tragedie w życiu młodego prawnika. Początkowo więcej było tych pierwszych, ale z czasem ustąpiły miejsca samym katastrofom, ostatecznie prowadząc do załamania bohatera. Udało mu się jednak powstrzymać przeciwności, w czym bardzo pomogli mu: lojalny Foggy i matka, którą odnalazł po latach. Wydawałoby się, że wszystko w życiu Matta w końcu jest na swoim miejscu, a przyszłość maluje się w jasnych barwach. Ale czy na pewno?

Daredevil Stróż:

Całkiem nową erę przygód Daredevila rozpoczął Kevin Smith. Zbiegło się to w czasie z inicjatywą Marvel Knights, która miała na celu pokazanie poważniejszego i często mroczniejszego oblicza bohaterów z Domu Pomysłów, a także ogólną strategią, jaką Marvel kierował się już pod koniec lat 90. Włodarze firmy borykając się z małą liczbą czytelników i problemami finansowymi, zdecydowali, że wszystkie nowe serie powinny być przyjazne tych, którzy nie znają wcześniejszych przygód postaci. Zresetowano też numerację wielu serii, tak więc nowy zeszyt Daredevila nie był zeszytem nr 381, a pierwszym z serii.

Guardian Devil (bo to tak określa się akt fabularny pisany przez Smitha, a zawarty w zeszytach od 1–8) okazał się strzałem w dziesiątkę i na nowo przywrócił popularność Daredevilowi, chociaż nie od razu. Głównie przyczyniła się do tego fenomenalna fabuła. Klimatem nieco wróciła do twórczości Franka Millera, ale nawiązywała też do demonicznego wątku Mephisto od Ann Nocenti. Dostaliśmy historię, w której dużą rolę gra duchowość i moralność. Mamy też wiele gościnnych występów, chociażby Czarnej Wdowy i Spider-Mana. Zresztą ten ostatni jest niezwykle ważny, biorąc pod uwagę, że za całą intrygą tej opowieści stoi jeden z jego najbardziej ikonicznych, choć i najczęściej lekceważonych wrogów. A w tle ważną rolę gra Kingpin i sam Bullseye. Ten ostatni znów zabija ważną dla Matta osobę – Karen Page.

Historia Smitha wywarła ogromny wpływ na postać Daredevila i jej konsekwencje tak właściwie czuć do dzisiaj. Myślę, że najprościej byłoby powiedzieć, że poprzedni twórcy uformowali kulę, a Smith zdecydował się wprawić ją w ruch, ale tak bardzo powoli. Przyśpieszyć ją mieli dopiero kolejni twórcy…

Daredevil Poboczny:

Po Smithie scenarzystą został David Mack. W zeszytach 9–15 przedstawił on historię Parts Of A Hole. To tu po raz pierwszy pojawiła się Maya Lopez, która szybko wpada w oko Murdockowi, a która jako Echo jest pomocniczką i egzekutorką działającą na zlecenie Kingpina. Niby nie było tu nic odkrywczego, ponieważ to już trzecia historia zauroczonego Matta i jego zabójczej ukochanej. Tym razem bohater miał zginąć za to, że rzekomo zabił jej ojca. Z drugiej strony ten rozdział fabularny cieszy się dużą sympatią wśród czytelników, bo charakteryzuje się niezwykle ciekawą oprawą wizualną i samym faktem, że Lopez jest głucha. To ma znaczenie dla Daredevila – przecież w dużym stopniu opiera się on na słuchu, bo sam jest niewidomy. Zastosowano też bardzo ciekawą mechanikę, ponieważ w 11. i 13. zeszycie widzimy walkę DD i Echo z ich perspektywy. Natomiast zeszyt nr 12, wyróżniający się całkiem innymi rysunkami, skupia się na postronnych świadkach i ich historii, na którą walczący bohaterowie wpływają. Na końcu kobieta odkrywa prawdę o tym, że to Kingpin stoi za zabójstwem jej ojca. Wtedy też strzela mu prosto w głowę, a później wylatuje z Nowego Jorku. Pod koniec okazuje się, że Fisk przeżył, ale stracił wzrok.

Od 16. zeszytu do Macka dołącza Brian Michael Bendis i razem tworzą Wake Up aż do 19. wydania. Poprzednia historia koncentrowała się głównie na Echo, a tu mamy duże skupienie na dziennikarzu Daily Bugle - Benie Urichu i jego przemyśleniach na temat superbohaterów i pełnienia przez nich roli "symboli", z czym cudownie komponują się rysunki Macka. Ben razem z Murdockiem poszukuje prawdy na temat Tima Lange, który powtarza w kółko te same słowa i ciągle rysuje walkę między Daredevilem a Leap-Frogiem. Już na pierwszy rzut oka widać, że dzieciak boryka się z traumą. Wraz z kolejnymi zeszytami historia staje się naprawdę przykra. Ten krótki epizod jest bardziej dramatem psychologicznym o traumie niż klasyczną opowieścią superbohaterską – i to znów trafiło w gusta czytelników. I było też przepustką do tego, by Bendis został scenarzystą DD na dłużej. Ale nim do tego dojdziemy, to przed nami jeszcze jedna krótsza historia.

Zeszyty 20–25 to opowieść Playing to the Camera Boba Gale’a. Poznajemy w nich historię Samuela Griggsa, który oskarża Daredevila o zniszczenie szklarni. To tam wpadł Diabeł z Hell’s Kitchen podczas walki z ninja i razem zniszczyli jego cały "zielony dobytek". Problem tylko w tym, że Murdock nie przypomina sobie takiej sytuacji. To jedna z najdziwniejszych opowieści. Stylem nawiązuje do starych komiksów i kończy się w absurdalny sposób. Główną rolę grają tu potyczki nie na dachach, ale w sądzie. Jako ciekawostkę zdradzę, że w pewnym momencie na jednym kadrze zobaczymy dwóch różnych Daredevili, mimo iż Matt nie jest żadnym z nich, szklarnia została zniszczona w całkiem innych okolicznościach, a walczący Daredevil i ninja to tylko iluzja wywołana hipnozą, której ofiarą padł Griggs przez Ringmastera.

Daredevil Ujawniony:

Od 26. zeszytu do roli scenarzysty powraca Brian Michael Bendis, który będzie pisać aż do 81. wydania, choć w połowie runu na chwilę pojawi się też David Mack. Warto dodać, że prawie wszystkie zeszyty Bendisa rysował jego przyjaciel Alex Maleev (odegra on ważną rolę w kreowaniu jednej postaci).

Bendis, podobnie jak wielu twórców przed nim, tworzył jedną większą opowieść, podzieloną na akty. Pierwszy z nich: Underboss (26–31) skupiał się na wojnie gangów, która ostatecznie doprowadziła do tego, że bandyci i stojący na ich czele Sammy Silke obalili Kingpina za to, że przez lata nic nie zrobił z Daredevilem, mimo iż znał jego prawdziwą tożsamość. Wszystko wskazywało na to, że Kingpin naprawdę zginął, ale Vanessa zdołała go uratować i odesłać do Szwajcarii. Sama została w Nowym Jorku, gdzie wraz z wiernymi jej gangsterami wymordowała każdego zdradzieckiego mafioso, łącznie z jej własnym synem, który wziął udział w akcji przeciwko ojcu. Uciec udało się jedynie Sammy’emu – próbował iść na układ z policją, a kartą przetargową miała być wiedza, kto kryje się za maską Daredevila.

Tak przechodzimy do drugiego aktu Trial of the Century (32-40), gdzie dzieją się dwie niezwykle ważne rzeczy. Pierwszą z nich jest ujawnienie tożsamości Murdocka, którą zdradził mediom jeden z agentów FBI, zajmujący się sprawą Silke. Od tego czasu Matt non stop musi borykać się z oskarżeniami, że jest Diabłem z Hell’s Kitchen, To sprawia, że zarówno jego życie osobiste, jak i zawodowe się rozpadają. Media zaczynają oblegać jego dom, przeszkadzając w misji strzeżenia porządku w mieście, a wrogowie atakują nawet jego bliskich. Poza tym sami jego sojusznicy mają sprzeczne zdania na temat tego, w jaki sposób Matt powinien się teraz zachowywać i czy nie powinien uciec albo porzucić strój Diabła z Hell’s Kitchen na zawsze.

Drugą kwestią jest sprawa Hectora Ayali, co z pewnością zaciekawi fanów serialu Daredevil: Odrodzenie, bo wykorzystano w nim tę historię. Ayala, a właściwie Biały Tygrys, zostaje niesłusznie oskarżony o włamanie do sklepu i morderstwo policjanta. Zabiła go dwójka młodocianych przestępców, których powstrzymać próbował uliczny bohater. Rolę jego obrońcy przyjmuje Murdock. Dostaje się mu za bronienie kolegi po superbohaterskim fachu. Mimo wszelkich prób linia obrony Hectora jest za słaba, a tropu jedynego świadka, który mógłby ocalić dobre imię Białego Tygrysa, brak. Ostatecznie Ayala zostaje uznany za winnego i w panice wyrywa się wraz z bronią na zewnątrz budynku sądu. Tam zostaje zastrzelony przez jednego z policjantów, a Murdock traci wiarę w sprawiedliwość systemu. Jest też jednak i dobry element, ponieważ w końcu odnajduje się przestępca, który oddaje się w ręce policjantów na komisariacie i wyznaje, że to on ponosi winę za śmierć funkcjonariusza. Kostium i amulet Białego Tygrysa trafiają do siostrzenicy Hectora – Angeli Del Toro.

Mniej więcej od tego momentu w serii zaczynają pojawiać się inne postacie, które można uznawać za bohaterów Nowego Jorku. Mam na myśli Jessicę Jones, stworzoną przez Bendisa, ale też Luke’a Cage’a i Iron Fista.

Daredevil Zakochany:

Trzecim aktem Bendisa były zeszyty 41–50. Murdock spotyka w nich Millę Donovan. Jako ciekawostkę dodam, że jej postać została wykreowana na podstawie żony rysownika serii – Alexa Maleeva. Milla to dziewczyna uratowana przez Murdocka. W dodatku okazuje się, że jest niewidoma jak on, a wraz z kolejnymi zeszytami ich relacja się pogłębia. W tych samych zeszytach do gry wraca Fisk. Stara się on przejąć Nowy Jork, a także walczy z Owlem o miano Kingpina, który w dodatku dobrał się do narkotyków, dających na krótki czas supermoce. Fisk nasyła na Murdocka Bullseye’a, który stara się zabić Millę. Ich walka kończy się jednak tym, że Matt traci resztki swoich zahamowań i dotkliwie nokautuje Bullseye’a, a na samym końcu kamieniem nacina na jego czole znak tarczy strzeleckiej. To właśnie w tym momencie DD przysięga raz na zawsze zrobić porządek ze wszystkimi szumowinami w jego życiu i w 50. zeszycie, tuż po pobiciu Kingpina, ściąga maskę przed jego gangsterami i ogłasza się nowym Kingpinem Hell’s Kitchen.

Powrót Echo:

To tu na 5 zeszytów do roli scenarzysty wraca David Mack, który przedstawia nam kolejne przygody Maji Lopez. Ta czuje się gotowa, by wrócić do Nowego Jorku, ale widząc to, kim się stał Matt, i to, że kocha kogoś innego, znów odchodzi. Wyrusza drogą przeszłości, by odkryć swoje powołanie. Droga będzie ją prowadzić przez dzieciństwo po rezerwat Indian, a na swojej ścieżce spotka nawet Wolverine’a. A to wszystko po to, by ostatecznie zaakceptować swoje życie jako Echo.

Daredevil Kingpin:

Od 56. zeszytu Bendis przedstawia nam historię dalszego upadku Murdocka. Mężczyzna wziął ślub z Millą i jako DD trzyma za gardło przestępczy półświatek Nowego Jorku. Nie budzi to jednak szacunku policjantów czy innych bohaterów, którzy obawiają się, że Murdock najzwyczajniej oszalał i to kwestia czasu, nim kogoś zabije, a potem stanie się złoczyńcą. Na domiar złego w Hell’s Kitchen pojawia się Yakuza – to on zamierza przejąć teren i na jednego Daredevila wysyła setkę przeciwników. Udało mu się ich pokonać, ale cudem uchodzi z życiem. Ratuje go Nocna Pielęgniarka, pomagająca wszystkim, którzy z oczywistych przyczyn nie mogą udać się do szpitala. To też tutaj Milla dowiaduje się prawdy na temat Matta i jego dotychczasowego życia, a potem składa papiery o rozwód.

W zeszytach 61–64 Matt pomaga Wdowie, na którą poluje były agent TARCZY, wynajęty przez jej dawnego męża, Alexeia Shostakova, a potem wręcza podpisany wniosek o rozwód Milli. Jednocześnie tłumaczy, że robi to tylko dlatego, że naprawdę ją kocha i jest w stanie zrobić wszystko, o co ona go poprosi, nawet wbrew sobie. Jest to powód, dla którego Milla ostatecznie wraca do swojego męża. Później, w zeszycie nr 65, z więzienia zostaje zwolniony Alexander Bont (rolę Kingpina Nowego Jorku pełnił on na długo przez Fiskiem). Dodajmy, że do celi wpakował go młody Murdock, stawiający pierwsze kroki jako DD. Bont poprzysiągł mu wtedy zemstę, a teraz po latach wraca, by jej dokonać, co widzimy w zeszytach 66–70. W tym samym czasie Daredevil trenuje Angelę Del Toro, nową Białą Tygrysicę. To ona ratuje go, kiedy Bont go porywa i torturuje, a Melvin Potter, znany jako Gladiator, ma zadać ostateczny cios.

Zeszyty 71–75 to akt fabularny znany jako Decalogue. Ma on niezwykle ciekawą i odmienną strukturę. Widzimy spotkania terapeutyczne różnych ludzi z Hell’s Kitchen, którzy opowiadają o tym, jak Daredevil wpłynął na ich życie, a każdy poszczególny zeszyt to perspektywa innej osoby. DD jawi się tu niemal jak miejski mit i legenda. Czasem przedstawiany jako anioł ratujący biedną osobę, a czasem jako diabeł. Natomiast zeszyty 76–81 to The Murdock Papers; kończą niezwykły run Bendisa i prowadzą do tego, że zarówno Matt, jak i Kingpin trafiają do tego samego więzienia…

Losy Matta w więzieniu przedstawił Ed Brubaker, który kontynuował historię Bendisa. I to nimi zajmę się w kolejnej części tego artykułu.

Co z tego jest dostępne w Polsce?

Każdy komiks, o którym tu wspominam, jest dostępny w naszym kraju. Wszystkie należą do jednej serii wydanej przez Egmont.

Run Smitha, Macka i Gale’a można znaleźć w tomie o serii Daredevil Nieustraszony, a wszystko, co napisał Bendis, zostało podzielone na trzy części. Znajdziemy je w kolejnych tomach Nieustraszonego. Tom 1 to zeszyty: 16–19 i 26–40, tom 2 to 41–50 i 56–60, a tom 3 to wydania 66–81.