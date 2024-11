Rozbrajająca reakcja ojca aktora. "Mówisz wszystkim, że jestem Harrisonem Fordem?"

Fot. Apple TV+

Brett Goldstein pojawił się w programie Late Night With Seth Meyers. Aktor, dwukrotnie nagrodzony prestiżową nagrodą Emmy za występ w serialu Ted Lasso, zaczął wspominać pracę przy Ulicy Sezamkowej. Zdradził również, jak jego ojciec zareagował na informację, że w trakcie promocji Terapii bez trzymanki przypadkiem ujawniono, że ma Parkinsona.

Brett Goldstein o rozbrajającej reakcji ojca

Goldstein zdradził nowy fakt na temat serialu Terapia bez trzymanki, którego był współtwórcą. Gdy pomagał w pisaniu scenariusza, przy tworzeniu postaci Paula inspirował się swoim własnym ojcem, który cierpi na chorobę Parkinsona.

To nie było coś, o czym mieliśmy zamiar mówić publicznie, gdy reklamowaliśmy serial. Wtedy Bill Lawrence wygadał się przypadkiem i zadzwoniłem do taty, by powiedzieć mu o tym. "Słuchaj, Bill powiedział, że masz Parkinsona, mam nadzieję, że to nie problem". Odpowiedział: "Mówisz wszystkim, że jestem Harrisonem Fordem?". Powiedziałem, że tak. "To zajeb****e".

Przypominamy również, że Goldstein w drugim sezonie Terapii bez trzymanki wystąpi gościnnie jako Louis, pijany kierowca, który zabił żonę głównego bohatera.

Shrinking. Premiera: 27 stycznia 2023 roku.

Brett Goldstein wspomina pracę przy Ulicy Sezamkowej

Brett Goldstein zdradził także, że praca przy Ulicy Sezamkowej była najlepszym dniem w jego życiu.

To był najlepszy dzień w moim życiu. Problem polega na tym, że po tym doświadczeniu musisz jakoś żyć dalej.