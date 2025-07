Rola Anakina Skywalkera będzie większa 2. sezonie Ahsoki? Są ku temu poszlaki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Hayden Christensen miał powrócić do roli Anakina Skywalkera jeszcze w Trylogii Sequeli, ale to się nie udało. Na powrót poczekał kilka lat dłużej, a ostatecznie wrócił najpierw w serialu Obi-Wan Kenobi, a potem w Ahsoce. Wiadomo, że weźmie udział też w 2. sezonie drugiej z wymienionych produkcji, ale jaką będzie mieć rolę? Możliwe, że większą niż ostatnim razem.

Fani Trylogii Prequeli czekali latami na powrót Haydena Christensena do świata Gwiezdnych Wojen i w końcu się doczekali. Teraz poszlaki wskazują, że może go być znacznie więcej niż ktokolwiek przewidywał. Prace nad 2. sezonem Ahsoki trwają, a jak się okazuje, aktor odwołał dwa spotkania z fanami, w których miał wziąć udział, ponieważ jest zajęty kręceniem scen ze swoim udziałem. Z tego powodu nie pojawi się w trakcie Spaceconu w San Antonio ani na Comic-Conie w Manchesterze. W obu komunikatach podkreślono, że Christensen jest zajęty kręceniem Ahsoki. W przypadku Manchesteru dopisano nawet, że chodzi "o nocne zdjęcia".

To może wskazywać na to, iż Anakin Skywalker będzie mieć znacznie większą rolę w 2. sezonie serialu o swojej Padawance. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ było to zapowiedziane w finałowym odcinku pierwszej serii. Anakin był też blisko związany z potężnymi postaciami z planety Mortis, które mają mieć jakiś udział w dalszej historii Ahsoki. Sam aktor wielokrotnie mówił o swoim zainteresowaniu graniem Anakina, ale i Dartha Vadera. Chętnie wziąłby udział w projekcie skupionym wyłącznie na tym drugim. Bardzo chciałby też pojawić się wspólnie na ekranie z Ewanem McGregorem, co udało się zrobić w serialu Obi-Wan Kenobi.

