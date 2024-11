Kieran Culkin o filmie Prawdziwy ból: Nie miałem czasu poznać Polski i Polaków [WYWIAD VIDEO]

Reklama

Prawdziwy ból – film, który pięknie opowiada o chęci poznania swoich korzeni przez emigrantów z Polski – trafia właśnie do naszych kin. Z tej okazji rozmawiamy z Kieranem Culkinem, odtwórcą jednej z głównych ról.

Jesse Eisenberg postanowił nakręcić w Polsce film na podstawie własnego scenariusza. Jest on w dużej mierze oparty na przemyśleniach dotyczących korzeni rodzinnych. Jego babcia pochodzi z Krasnystawu, miasta w województwie lubelskim, gdzie aktor często spędzał wakacje. W tym czasie jeździł po Polsce i poznawał kraj swoich przodków. Te podróże natchnęły go do tego, by napisać fikcyjną historię dwóch kuzynów, którzy po śmierci babci postanawiają przyjechać do jej rodzinnego kraju. Chcą zobaczyć na własne oczy, gdzie się wychowywała, oraz poznać historię Żydów w czasie II wojny światowej.

Produkcja nosi tytuł Prawdziwy ból i właśnie trafia do kin. Z tej okazji spotkaliśmy się z Kieranem Culkinem, który obok Jesse'ego Eisenberga gra główną rolę w tej produkcji. Opowiedział nam o tym, czy miał czas poznać Polskę i jak to jest dostawać wskazówki od innego aktora. Zdradził też, od czego zaczęła się jego przygoda z tym zawodem oraz czy często wraca do Kevina samego w domu.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu z aktorem:

Kieran Culkin – wywiad

Prawdziwy ból – opis fabuły

Historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży, odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.