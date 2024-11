VOD - co obejrzeć w długi weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Disney+ i inne)

Reklama

Co obejrzeć w długi weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Max, Prime Video, CDA Premium i inne.

Podczas długiego weekendu warto przyjrzeć się ekscytującym nowościom, które trafiły na VOD. Z drugim sezonem wróci wyczekiwany serial animowany Arcane, który zachwycił widzów w 2021 roku. Ponadto z drugim sezonem powrócił też Stary człowiek z Jeffem Bridgesem. Nie można też zapomnieć o premierze drugiej części 4. sezonu Outer Banks. A jeśli lubicie seriale wypełnione brawurową akcją to czeka już na Was Citadel: Honey Bunny. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (8 - 11 listopada)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Apple TV+, Prime Video i inne)

NETFLIX

W ten weekend na Netflix trafi kilka wyjątkowych nowości, w tym doskonała animacja Arcane.

Oblężenie banku Premiera 8 listopada.

W klatce (2024) - francuski serial dramatyczny. Taylor spełnia marzenia, chce rozwiązać problemy finansowe i zaznaje miłości - gdy wydaje się, że wychodzi na prostą, los stawia przed nim w klatce śmiertelnie groźnego rywala. Premiera 8 listopada.

Plankton Premiera 8 listopada.

Vijay 69 Premiera 8 listopada.

Umjolo: Walentynkowe wesele Premiera 8 listopada.

Na tropie obcych Premiera 8 listopada.

Arcane Premiera pierwszej części 2. sezonu 9 listopada.

Jeśli te nowości Was nie zainteresują to warto również sprawdzić inne tytuły, które pojawiły się na Netfliksie w ciągu tygodnia.

Odliczanie: Paul vs. Tyson (2024) - sportowy serial dokumentalny. Przyjrzyj się treningom i życiu Jake'a Paula i Mike'a Tysona, którzy przygotowują się do bokserskiego hitu wagi ciężkiej. Premiera 7 listopada.

W roli głównej Premiera 7 listopada.

10 dni z życia dociekliwego człowieka Premiera 7 listopada.

APPLE TV+

W tym tygodniu na platformie Apple TV+ nie pojawiły się żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

DISNEY+

W tym tygodniu na Disney+ premierę miały dwie nowości. Z drugimi sezonami powróciły seriale Potworna robota oraz Stary człowiek z Jeffem Bridgesem w głównej roli.

Stary człowiek (2024) - serial dramatyczny. W 2. sezonie serialu „Stary człowiek” stacji FX, były agent CIA Dan Chase (Jeff Bridges) i były zastępca dyrektora FBI Harold Harper (John Lithgow) ruszają na poszukiwania porwanej Emily Chase (Alia Shawkat). Stawka rośnie, tajemnice wychodzą na jaw, tymczasem Emily przeżywa tragiczny w skutkach kryzys tożsamości, a Zoe McDonald (Amy Brenneman) w zaskakujący sposób wkracza do świata Chase'a. Premiera całego 2. sezonu 6 listopada.

Ponadto na Disney+ pojawiły się nowe odcinki BLEACH: Thousand-Year Blood War, Doktor Odyssey i Makabreski.

SkyShowtime

W tym tygodniu na platformę nie trafiły żadne nowości, dlatego warto nadrobić nowe odcinki seriali:

MAX

W piątek biblioteka Max wzbogaciła się o kilka interesujących tytułów. Na uwagę zasługuje czwarta część Bad Boys, która miała premierę w tym roku. Z kolei 9 listopada na platformę trafią trzy pierwsze części Kung Fu Panda. Nie zapomnijcie też obejrzeć kolejnych odcinków seriali Stamtąd, Co robimy w ukryciu i Łowców skór.

AMAZON PRIME VIDEO

Najważniejszą nowością tego tygodnia na Prime Video jest wyczekiwany spin-off Citadel:

Citadel: Honey Bunny Premiera 7 listopada.

CDA PREMIUM

Na CDA Premium trafiło kilka interesujących tytułów. Oto wybrane z nich:

INNE SERWISY VOD: