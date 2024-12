Thunderbolts* - tak ma wyglądać kostium arcypotężnego Sentry. Złoto, czerń i duża klamra z literką "S"

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na zdjęciach promocyjnych do Thunderbolts* pokazano Lewisa Pullmana jako Boba. Fani jednak spodziewają się, że w pewnym momencie zobaczymy go w pełnym kostiumie Sentry. Teraz znany scooper MTTSH opisał, jak strój ma rzekomo wyglądać na ekranie. Czego możemy się spodziewać?

Thunderbolts* - tak ma wyglądać kostium Sentry

Materiał ma metaliczny połysk. Kluczowe cechy kostiumu to Kołnierz i Klatka Piersiowa: wysoki, czarny kołnierz kontrastuje ze złotym kolorem stroju, przechodząc w czarne akcenty wokół ramion i nad klatką piersiową. Pasek ma dużą okrągłą klamrę z wytłoczonym wzorem „S” w odcieniach złotego i czarnego. Złoty kostium sięga do nóg, ma czarne ochraniacze ma kolanach i łydkach, które idealnie pasują do butów w tym samym kolorze. Buty wyglądają solidnie i dodają praktycznego akcentu.

Z tego opisu wynika, że Sentry dostanie kostium dość wierny komiksom. Prawdopodobnie zobaczymy go jednak dopiero podczas seansu.

