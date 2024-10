Kiedy Joker: Folie à deux stał się musicalem? Rozmawiamy z Lady Gagą i Toddem Phillipsem [VIDEO WYWIAD]

Reklama

Z okazji premiery Joker: Folie à deux spotkaliśmy się z reżyserem Toddem Phillipsem i Lady Gagą. Obejrzyjcie nasze wywiady.

Do kin w całej Polsce trafia dziś najnowsza produkcja w reżyserii Todda Phillipsa zatytułowana Joker: Folie a deux. Jest to kontynuacja hitu z 2019 roku. Twórca Kac Vegas powraca do postaci Arthura Flecka. Bohater zostaje osadzony w Arkham, gdzie zakochuje się w tajemniczej kobiecie o imieniu Lee. W tym samym czasie rusza jego proces, w którym ma zostać rozstrzygnięta również kwestia zdrowia psychicznego Arthura, a co za tym idzie – kary, jaką może ponieść za zabójstwo dokonane na oczach całego kraju.

Z okazji premiery filmu spotkaliśmy się zarówno z reżyserem Toddem Phillipsem, jak i dołączającą do obsady Lady Gagą. Opowiadają nam oni o pracy nad projektem. Todd tłumaczy, kiedy Joker: Folie à deux stał się musicalem i jak miał pierwotnie wyglądać.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszego wywiadu z aktorem:

Lady Gaga – wywiad

Todd Phillips – wywiad

Joker: Folie à deux – opis fabuły

Arthur Fleck zamknięty w szpitalu w Arkham, czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył.