VOD - co obejrzeć w weekend? Oto nowe seriale i filmy (Netflix, Prime Video, Max i inne)

Reklama

Co obejrzeć w weekend na VOD? Które nowe seriale i filmy warto zobaczyć w najbliższych dniach? Oto lista nowości z serwisów Netflix, Max, Prime Video, SkyShowtime i innych.

Początek października w serwisach streamingowych prezentuje się imponująco. Z 3. sezonem powrócił uwielbiany przez widzów młodzieżowy serial Heartstopper. Na miłośników animacji czeka już nowa seria Legenda Vox Machiny. Ponadto powrócił z 4. sezonem polski serial kryminalny Szadź. A hitem na VOD jest Deadpool & Wolverine, czyli drugi najbardziej dochodowy film 2024 roku. Sprawdźcie, co jeszcze ciekawego zaproponowały widzom platformy streamingowe w najbliższych dniach.

VOD - co obejrzeć w weekend (4-6 października)? Nowe seriale i filmy (Netflix, Max, SkyShowtime, Disney+ i inne)

NETFLIX

Na platformie w ten weekend pojawi się kilka nowości - dwa thrillery i anime (nowa adaptacja popularnej mangi Ranma1/2).

Liczy się wnętrze Premiera 4 października.

Platforma 2 Premiera 4 października.

Ranma1/2 (2024) - anime. Akane Tendo poznaje swojego nowego narzeczonego, Ranmę Saotomego, mistrza sztuk walki z pewną niezwykłą cechą: gdy dotknie zimnej wody, zmienia się w dziewczynę. Premiera 5 października.

Jeśli powyższe tytuły Was nie zaciekawiły to warto nadrobić filmy i seriale, które trafiły na platformę w ciągu tygodnia:

Niewyjaśnione tajemnice Premiera 5. sezon 2 października.

Chef’s Table: Makaron (2024) - serial dokumentalny. Poznaj sztukę przygotowywania makaronów ze słynnymi szefami kuchni, którzy dzielą się opowieściami o swoich kulinarnych przygodach i najlepszych daniach. Premiera 2 października.

Miłość jest ślepa Premiera 7. sezony (odc. 1-6) 2 października.

Wrobiony Conny (2024) - szwedzki kryminał komediowy. Filip Berg ("Backstrom")w roli niesłusznie skazanego za morderstwo sprzedawcy elektroniki w remake'u szwedzkiej komedii kryminalnej "Strul" z 1988 r. Premiera 3 października.

Niebieskie pudełko (2024) - anime. Badminton, koszykówka, gimnastyka - Taiki, Chinatsu Hina chcą być mistrzami swoich dyscyplin. Czy poradzą sobie również ze skomplikowanymi sprawami uczuciowymi? Premiera 3 października.

DAN DA DAN (2024) - anime. Licealiści, którzy założyli się o to, czy duchy i kosmici istnieją, stawiają czoła przerażającym paranormalnym zagrożeniom, zyskują supermoce, a może nawet się zakochują.

Pan Wilk i spółka: Koszmarny napad (2024) - animacja dla dzieci. Sprynty Pan Wilk i spółka postanawiają ukraść bezcenny amulet z potwornej rezydencji w noc Halloween. Co może pójść nie tak? Premiera 3 października.

Heartstopper Premiera 3. sezonu 3 października.

fot. Netflix

Na platformie ponownie pojawiły się trzy części przygód Spider-Mana z Tobeyem Maguirem. Dreszczyku emocji dostarczy też film To (2017) i jego sequel na podstawie książki Stephena Kinga. Na Netflix znalazły się również obie części Gęsiej skórki. Na miłośników przygodowego fantasty czeka Osobliwy dom pani Peregrine. A jeśli macie ochotę na polską produkcję to do serwisu wszedł serial Krew Z Krwi.

Krew Z Krwi Premiera dwóch sezonów 2 października.

AMAZON PRIME VIDEO

W ciągu tygodnia Amazon Prime Video trafiły dwie nowości - 3. sezon animacji Legenda Vox Machiny oraz film Szefowa.

Szefowa (2024) - horror. Film Szefowa opowiada historię ambitnej szefowej kuchni (Ariana DeBose), która otwiera swoją pierwszą restaurację w odległej posiadłości. Tam zmaga się z chaosem w kuchni, przygniatającymi wątpliwościami... oraz nawiedzającą restaurację istotą, która na każdym kroku próbuje sabotować jej wysiłki. Szefowa to trzymający w napięciu, psychologiczny i zmysłowy thriller, który przyprawi widzów o szybsze bicie serca. Premiera 3 października.

Legenda Vox Machiny (2024) - animacja. Stawką w długo oczekiwanym 3. sezonie jest wszystko. Ścieżka zniszczenia Chroma Conclave rozprzestrzenia się jak pożar, podczas gdy Cinder King poluje na Vox Machinę. Nasza sympatyczna grupa odmieńców musi wznieść się ponad wewnętrzne (i zewnętrzne) demony, aby spróbować ocalić swoich bliskich, Tal'Dorei i całą Exandrię. Premiera 3. sezonu 3 października.

fot. Amazon Prime Video

Ponadto na platformie w ramach abonamentu można obejrzeć film Challengers z Zendayą, Mikem Faistem i Joshem O'Connorem w głównych rolach.

Challengers (2024) - dramat. Słynny wielkoszlemowy mistrz ma złą passę – chcąc ją przerwać, jego trenerka i żona namawia go na udział w turnieju Challenger i grę przeciwko jego byłemu przyjacielowi... a jej byłemu chłopakowi. Reżyserem produkcji jest Luca Guadagnino. W obsadzie są Mike Faist, Josh O'Connor, Zendaya. Premiera 1 października.

APPLE TV+

Na Apple TV+ w tym tygodniu nie pojawiły się żadne nowości, ale warto nadrobić inne produkcje, jak Samotne wilki z Georgem Clooneyem i Bradem Pittem oraz nowe epizody seriali:

SkyShowtime

W ciągu tygodnia na SkyShowtime pojawiły się nowe odcinki seriali Tulsa King i Frasier oraz jedna nowość:

Przeklęta woda (2024) - horror. Legendarni producenci horrorów, James Wan i Jason Blum, łączą siły z wizjonerskim reżyserem Bryce'em McGuire'em, aby stworzyć thriller o zjawiskach nadprzyrodzonych oparty na filmie krótkometrażowym o tym samym tytule. Fabuła opowiada o siedlisku grozy ukrytym w przydomowym basenie. Występują: Wyatt Russell (Falcon i Zimowy Żołnierz) oraz nominowana do Oscara® Kerry Condon (Duchy Inisherin). Premiera 30 września.

fot. SkyShowtime

W niedzielę 6 października na SkyShowtime pojawią się dwa filmy:

Kliczko: więcej niż walka

Kung Fu Panda 4 (2024) - Po ostatnich niebezpiecznych przygodach, w których pokonał światowej klasy złoczyńców dzięki swojej niezrównanej odwadze i szalonym umiejętnościom sztuk walki, PO, Smoczy Wojownik zostaje wezwany przez przeznaczenie, aby... dać sobie już spokój. A dokładniej ma zostać duchowym przywódcą Doliny Spokoju. Wiąże się z tym kilka oczywistych problemów. Po pierwsze, PO wie tyle samo o duchowym przywództwie, co o diecie paleo, a po drugie, musi szybko znaleźć i wyszkolić nowego Smoczego Wojownika, zanim będzie mógł objąć swoje nowe stanowisko. Co gorsza, do gry wkracza czarodziejka -Kameleona, maleńka jaszczurka, która może zmieniać kształt w dowolne stworzenie, duże lub małe. PO będzie potrzebował pomocy. Znajdzie ją u bystrej lisicy Zhen, której umiejętności okażą się nieocenione. W dążeniu do ochrony Doliny Spokoju przed Kameleoną, ten komediowy duet będzie musiał współpracować. PO odkryje, że przyjaciół można znaleźć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

Ponadto na platformie są już dostępne tytuły na licencji takie, jak:

MAX

Na Max w ciągu tygodnia premierę miały:

Pora na przygodę: Fionna i Cake (Adventure Time: Fionna & Cake) - Fionna i Cake - z pomocą byłego Króla Lodu, Simona Petrikova - wyruszają w pełną przygód podróż do multiwersum.

(Adventure Time: Fionna & Cake) - Fionna i Cake - z pomocą byłego Króla Lodu, Simona Petrikova - wyruszają w pełną przygód podróż do multiwersum. Miasteczko Salem (Salem's Lot) - jedna z najbardziej znanych książek Stephena Kinga ukazała się po raz pierwszy w 1975 roku. Opowiada historię Bena Mearsa, który wraca do rodzinnego miasteczka w poszukiwaniu inspiracji do swojej kolejnej książki. Bardzo szybko orientuje się, że w Salem dzieją się dziwne rzeczy, a jego mieszkańcy zaczynają umierać w zagadkowych okolicznościach.

Natomiast w piątek na Max trafiło kilka produkcji. Oto najciekawsze z nich:

Szadź - W ostatnim, finałowym sezonie, Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska), ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. Premiera pierwszego odcinka 4. sezonu 4 października.

fot. Max (zrzut ekranu ze zwiastuna)

Przyczajony tygrys, ukryty smok (Crouching Tiger, Hidden Dragon) - Nagrodzona czterema Oscarami, olśniewająca wizualnie opowieść o dzielnym wojowniku oraz zakochanej w nim kobiecie.

(Crouching Tiger, Hidden Dragon) - Nagrodzona czterema Oscarami, olśniewająca wizualnie opowieść o dzielnym wojowniku oraz zakochanej w nim kobiecie. Pozwól mi wejść (Let the Right One In) - 12-letni wrażliwy Oscar znajduje miłość i zemstę za sprawą Eli, osobliwej dziewczyny, która wprowadza się do sąsiedztwa.

(Let the Right One In) - 12-letni wrażliwy Oscar znajduje miłość i zemstę za sprawą Eli, osobliwej dziewczyny, która wprowadza się do sąsiedztwa. Obywatel Milk (Milk) - Obsypana nagrodami historia Harveya Milka – amerykańskiego działacza na rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek, który w 1978 roku zginął z rąk konserwatysty.

(Milk) - Obsypana nagrodami historia Harveya Milka – amerykańskiego działacza na rzecz równouprawnienia gejów i lesbijek, który w 1978 roku zginął z rąk konserwatysty. Lighthouse - Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku.

- Dwaj latarnicy starają się zachować zdrowy rozsądek, mieszkając na odległej i tajemniczej wyspie w latach 90. XIX wieku. Miasteczko South Park (South Park: Biger, Longer, Uncut) - Kinowa wersja epatującego makabrycznym humorem i szargającego wszelkie świętości kontrowersyjnego serialu animowanego pod tym samym tytułem.

(South Park: Biger, Longer, Uncut) - Kinowa wersja epatującego makabrycznym humorem i szargającego wszelkie świętości kontrowersyjnego serialu animowanego pod tym samym tytułem. Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 1 (Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part One) - Superman, Wonder Woman, Batman i inni bohaterowie łączą siły, aby uratować świat przed Armagedonem.

(Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part One) - Superman, Wonder Woman, Batman i inni bohaterowie łączą siły, aby uratować świat przed Armagedonem. Liga Sprawiedliwości: Kryzys na Nieskończonych Ziemiach, cz. 2 (Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part Two) - Alternatywne Ziemie wpadają w ręce Antymonitora i tylko jeden bohater może spowolnić ścieżkę zniszczenia.

(Justice League: Crisis On Infinite Earths - Part Two) - Alternatywne Ziemie wpadają w ręce Antymonitora i tylko jeden bohater może spowolnić ścieżkę zniszczenia. Wszystko wszędzie naraz (Everything Everywhere All at Once) - Aby uratować swój świat, chińska imigrantka musi przekroczyć kilka równoległych wszechświatów i zbadać życie, którego nigdy nie dane jej było przeżyć.

Ponadto warto nadrobić nowy odcinek 3. sezonu Stamtąd. Poza tym w weekend na Max trafi kolejny epizod anime Uzumaki. Przypomnijmy, że w nocy z niedzieli na poniedziałek będzie mieć premierę nowy odcinek Pingwina. Należy też wspomnieć, że 7 października zadebiutuje pierwszy odcinek serialu Franczyza.

DISNEY+

W ten weekend na Disney+ można obejrzeć nowe odcinki seriali To zawsze Agatha i Zbrodnie po sąsiedzku. Ponadto na platformę trafiły:

fot. Disney+

Na Disney+ pojawiły się również produkcje true crime: How to Hire a Hitman, The Murder That Changed Britain oraz The Earl, His Lover, the Escort and Her Brother. Zadebiutował też serial dokumentalny The Football Fraudster, który obnaża sieć kłamstw, w centrum której znalazł się piłkarz Medi Abalimba. Poniżej prezentujemy pozostałe tytuły, które są dostępne na platformie.

Ostatnie dni ery kosmosu

The Caribbean: Billionaires’ Paradise

Baranek Shaun - Sezony 1-5

Dorwijcie mojego mordercę – Sezon 2

Playgrounds of the rich and famous

INNE SERWISY VOD: