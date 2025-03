Sony zapowiedziało limitowany DualSense z The Last of Us. Gratka dla fanów serii

fot. SIE

Sony przygotowało nie lada gratkę dla fanów uniwersum The Last of Us. Zapowiedziano, że już 10 kwietnia, a więc niedługo przed premierą 2. sezonu serialu od HBO, na sklepowych półkach pojawi się limitowany model DualSense.

Czarno-biały kontroler ozdobiono motywami graficznymi trofeów z The Last of Us, a w jego centralnej części znalazł się symbol Świetlików. Zamówienia przedpremierowe wystartują 14 marca w PlayStation Direct (w krajach, w których ten sklep jest dostępny) oraz u wybranych partnerów. Cena takiego pada to 84,99 euro, a więc około 355 zł.

Limitowany kontroler DualSense z motywem The Last of Us

Nieco więcej na temat pomysłu na design kontrolera zdradzili Neil Druckmann i Megan Mehran ze studia Naughty Dog na łamach PlayStation Blog.

Byliśmy podekscytowani mogąc upamiętnić serię The Last of Us w kontrolerze, który pokochają zarówno fani, jak i nasz zespół. Chcieliśmy uhonorować odpowiednio obie części The Last of Us, dlatego na obudowie umieszczone zostały czarne, połyskliwe ikony trofeów. Wśród nich znalazły się też trzy symbole, które od razu przyciągają uwagę fanów TLOU: świetlik, ćma i wilk. Gracze rozpoznają kultowe, namalowane sprayem logo Świetlików z pierwszej części, a ćma i wilk symbolizują splatające się losy Ellie i Abby z drugiej części.