Majówka 2020 w telewizji: Władca Pierścieni, 12 małp i inne. Co obejrzeć?

Długi majowy weekend zapowiada się interesująco pod względem propozycji filmowych przygotowanych przez stacje telewizyjne. Na uwagę zasługują Omen, Dwanaście małp, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, Iluzja czy Pulp Fiction. Z kolei miłośników seriali powinna zaciekawić Mrs. America z Cate Blanchett w roli głównej. Co jeszcze zobaczymy w tą Majówkę?

Tegoroczny długi majowy weekend obfituje w wiele bardzo dobrych filmów, które będziemy mogli obejrzeć w telewizji. Nie zabraknie kilku klasyków (Pulp Fiction, Dwanaście małp) czy produkcji nagrodzonych Oscarami (Teoria wszystkiego, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona). Ponadto miłośnicy horrorów również znajdą coś dla siebie (Omen z 1976 roku, Obcy - decydujące starcie). A kino superbohaterskie czy akcji (Mission: Impossible - Ghost Protocol) oraz komedie (Sami swoi) poprawią humor w tych trudnych czasach pandemii. Majówka dostarczy sporo dobrej rozrywki przed telewizorem. Sprawdźcie sami!

Program tv na majówkę 2020 - seriale

PIĄTEK:

Mrs. America – sez. 1, odc. 1

21:10

HBO

W Stanach Zjednoczonych nadchodzi czas zmian. Feministki drugiej fali, a wśród nich Gloria Stein (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Bella Abzug (Margo Martindale) oraz Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks), walczą o wprowadzenie poprawki do konstytucji. Postulują o równe prawa dla każdego obywatela niezależnie od jego płci. Jednak nie wszystkim kobietom podoba się ten pomysł. Phyllis Schlafly (Cate Blanchett), przewodnicząca konserwatywnego środowiska, zamierza nie dopuścić do zmian. Serial przedstawiający prawdziwą historię konfliktu lat. 70., który zapoczątkował utworzenie organizacji Moral Majority.

SOBOTA:

Family Guy: Głowa rodziny – sez. 19, odc. 15 – 16

22:00

FOX Comedy

Lois, kochająca żona Petera, codziennie walczy o utrzymanie odrobiny normalności w ich życiu. Mają oni trójkę dzieci: 16-letnią Meg, która desperacko pragnie być zauważoną, 13-letniego syna Chrisa, najlepszego w całodniowym obijaniu się i rocznego niemowlaka Stewiego, bystrego malucha, który całymi dniami snuje plany zawładnięcia i zniszczenia świata. Ostatnim członkiem rodziny Griffinów jest inteligentny, gadający pies Brian, który zawsze służy rodzinie poradą lub krytycznym komentarzem.

NIEDZIELA:

Przystań – sez. 2, odc. 6

22:00

HBO3

Po zagadkowej śmierci męża kobieta odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety. Alexandra jest odnoszącą sukcesy architektką, która pewnego dnia musi zmierzyć się z najgorszym koszmarem. Kobieta odbiera telefon od lokalnego policjanta - Conrado, który prosi ją o zidentyfikowanie ciała.

