Program TV na weekend 20-22.01: Black Adam, Mroczny Rycerz, Efekt motyla

W ten weekend na fanów filmów na podstawie komiksów czeka prawdziwa uczta. Premierę telewizyjną będzie mieć Black Adam. Ponadto warto obejrzeć produkcje takie jak Mroczny Rycerz, Joker i Thor: Ragnarok. Co jeszcze ciekawego zobaczymy w telewizji?

Seriale:

PIĄTEK:

Maria Antonina – sez. 1, odc. 1

21:00

CANAL+ Premium

Nastoletnia Maria Antonina zostaje zmuszona do opuszczenia Austrii. Ma poślubić delfina Francji i urodzić następcę tronu, co zapewni sojusz między dwoma narodami. Nie jest jednak przygotowana do życia w rodzinie królewskiej.

Zobacz także:

Dziewczyna z Plainville – sez. 1, odc. 1 – 4 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Babylon Berlin – sez. 4, odc. 5 – 6 - 20:10 (HBO)

Prawi Gemstonowie – sez. 1, odc. 5 - 6 - 21:35 (HBO3)

SOBOTA:

Stargirl - sez. 3, odc. 1

19:15

HBO3

Kolejna porcja przygód licealistki Courtney Whitmore (Brec Bassinger), która odkryła u siebie supermocne. Wydarzenie to okazało się przełomowe i zainspirowało dziewczynę do stworzenia grupy młodych herosów walczących ze złoczyńcami. Tym razem w życiu Coutney zajdzie wiele zmian. Znów zetknie się z Sylvestrem Pembertonem, czyli Starmanem (Joel McHale). Wrócą także dawni członkowie Injustice Society. Na dodatek w pobliżu domu superbohaterki zamieszkają Sportmaster (Neil Hopkins) i Paula Brooks (Joy Osmanski).

Zobacz także:

Dziewczyna z Plainville – sez. 1, odc. 5 – 8 – 20:00 (CANAL+ Seriale)

Miasto na wzgórzu – sez. 2, odc. 1 – 8 – 20:00 (HBO3)

NIEDZIELA:

Julia - sez. 1, odc. 3

21:00

HBO3

Okazuje się, że produkcja programu Julii jest zbyt droga. Na wieść o tym kobieta decyduje, że uratuje swój projekt za wszelką cenę, zupełnie jednak nie wiedząc, jak pokryje koszty.

Zobacz także:

Grantchester – sez. 1, odc. 2 – 19:30 (Epic Drama)

Przynęta – sez. 1, odc. 3 - 4 – 20:00 (Cinemax)

Król – sez. 1, odc. 5 – 6 - 20:10 (ale kino+)

Ptak dobrego Boga – sez. 1, odc. 5 – 6 – 20:20 (CANAL+ Seriale)

Przesłuchanie - sez. 1, odc. 4 – 6 – 21:55 (CANAL+ Seriale)