Nadchodzi finał Opowieści Podręcznej! Jest teaser i data premiery 6 sezonu

Hulu opublikowało pierwszy teaser, a także potwierdziło datę premiery pierwszych trzech odcinków szóstego, a zarazem ostatniego sezonu serialu Opowieść Podręcznej. Jest to serial na podstawie powieści Margaret Atwood o dystopijnym świecie, w którym kobiety nie mają łatwego życia.

Opowieść Podręcznej – teaser

Opowieść podręcznej - serial otrzymał 6. sezon. Będzie to finałowa odsłona

Opowieść Podręcznej – fabuła, data premiery 6 sezonu

Niezłomny duch i determinacja June pchają ją z powrotem do walki o obalenie Gilead. Luke i Moira dołączają do ruchu oporu. Serena próbuje zreformować Gilead, podczas gdy komendant Lawrence i ciotka Lydia mierzą się z konsekwencjami swoich działań, a Nick staje przed stanowiącymi wyzwanie próbami charakteru. Ten ostatni rozdział podróży June podkreśla znaczenie nadziei, odwagi, solidarności, a także wytrwałości w dążeniu do sprawiedliwości i wolności.

Premiera 6 sezonu na Hulu odbędzie się 8 marca (wtedy pojawią się trzy odcinki), a nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień aż do 27 maja. Na razie nie znamy jeszcze oficjalnej daty premiery w Polsce, ale prawdopodobnie będzie ona na Maxie.

Poprzednie sezony serialu Opowieść podręcznej można obejrzeć na Maxie i Amazon Prime Video.